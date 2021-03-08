МастерШеф. Профессионалы-3: кто покинул шоу в 5 выпуске от 06.03.2021

8 марта 2021 20:00 Юлия Крутиева
МастерШеф. Профессионалы-3: кто покинул шоу в 5 выпуске от 06.03.2021
МастерШеф. Профессионалы-3: кто покинул шоу в 5 выпуске от 06.03.2021
пресс-служба

6 марта на канале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 5 выпуск кулинарного шоу МастерШеф. Профессионалы-3. Кто покинул шоу в 5 выпуске от 06.03.2021 - читайте на сайте TV.UA.

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После испытаний удачей на кухне «МастерШеф. Профессионалы-3» на СТБ участников ждала битва черных фартуков. На этот раз за право продолжить путь на проекте сразились Стелла, Игорь, Радек, Коля и Элеонора.

В пятом выпуске «МастерШеф. Профессионалы-3» участников в черных фартуках ждала необычная задача – приготовить «овер зе топ диш». Некоторые профи услышали о нем впервые.

«Over the top dish» – это популярная в Европе и США концепция блюда, которое находится над напитком. Как пример, судьи показали клубничный милкшейк со взбитыми сливками сахарной ватой, кокосовым драже и карамелью.

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Под коробками на поверхностях черные фартуки нашли свои напитки, которые оказались совершенно не сладкими: айран, квас, кефир, безалкогольная Кровавая Мэри и овощной смузи. Участникам нужно было приготовить подходящее концептуальное «овер зе топ диш» ресторанного уровня, которое бы дополняло напиток.

На приготовление было всего лишь полтора часа. Истинный профи должен уметь не только очень вкусно приготовить, но и красиво подать и презентовать свое блюдо. С этим справились не все.

Коля соединил квас с шариком из карамельно-квасовой нити, сухариком с кремом из маскарпоне, крошкой копченого бисквита и чипсами из кваса. Блюдо получилось вкусным, Эктор отметил интересные элементы, цветовую гамму и объем. Но Коля по неопытности не смог объяснить концепцию своего блюда и забыл о некоторых компонентах, чем расстроил судей.

Блюдо Игоря было совсем не ресторанного уровня. Эктор назвал «шашлычки» с лепешками, который Игорь подал вместе с айраном, машиной времени, ведь такая презентация перенесла его в далекое прошлое, когда он только начинал свой путь в кулинарии.

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Стелла и Эля стали фаворитками битвы. Стелла очень красочно рассказала о своем «овер зе топ диш» – безалкогольная Кровавая Мэри с устричным соусом, бургером с котлетой из креветок, картофельной булочкой с соусом из беконного джема и айоли из тунца, вместе с компрессированным сельдереем с ворчестером и клубникой, жареными помидорами и брокколи. Ее блюдо и по вкусу, и по внешнему виду однозначно пришлось судьям по душе.

Эля соединила кефир с овощами и крупами. Она приготовила два вида пены – одну на основе гречки, сливок и свеклы, и вторую – из козьего сыра, сливок, белых грибов и чернил каракатицы. В ее «статуе» была также спаржа и грибы. Конструкция выглядела очень ярко, а блюдо очень вкусным. Эля заслужила белый фартук.

Радек придумал неудачную концепцию к овощному смузи и сделал его «антихелси». Он добавил фруктовое желе, пену из сливок, бекона и грибов, украсил снегом из белка, брецелями и чипсами.

В аутсайдерах оказались Игорь и Радек. По мнению судей, шоколатье все же удалось приготовить вкусную верхнюю часть и сочетать ее с напитком. Игорь выполнил задание, хоть и его презентация оказалась очень простой. Самым слабым был Радек.

Радек, вы очень веселый, харизматичный и неординарный человек. Но мы не можем оставлять участников за личные качества, ведь главное на проекте – кулинарный рост. Мы вынуждены попрощаться, – объявил Эктор.

И так, по итогам битвы черных фартуков, в 5 выпуске шоу «МастерШеф. Профессионалы-3» покинул Радек Конечны.

МастерШеф. Профессионалы-3: кто покинул шоу в 5 выпуске от 06.03.2021 / пресс-служба

Новый выпуск шоу МастерШеф. Профессионалы-3 смотрите в следующую субботу, 13 марта, в 19:00 на СТБ и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

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