МастерШеф. Профессионалы-3: кто покинул шоу в 5 выпуске от 06.03.2021
6 марта на канале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 5 выпуск кулинарного шоу МастерШеф. Профессионалы-3. Кто покинул шоу в 5 выпуске от 06.03.2021 - читайте на сайте TV.UA.
В пятом выпуске «МастерШеф. Профессионалы-3» участников в черных фартуках ждала необычная задача – приготовить «овер зе топ диш». Некоторые профи услышали о нем впервые.
«Over the top dish» – это популярная в Европе и США концепция блюда, которое находится над напитком. Как пример, судьи показали клубничный милкшейк со взбитыми сливками сахарной ватой, кокосовым драже и карамелью.
На приготовление было всего лишь полтора часа. Истинный профи должен уметь не только очень вкусно приготовить, но и красиво подать и презентовать свое блюдо. С этим справились не все.
Коля соединил квас с шариком из карамельно-квасовой нити, сухариком с кремом из маскарпоне, крошкой копченого бисквита и чипсами из кваса. Блюдо получилось вкусным, Эктор отметил интересные элементы, цветовую гамму и объем. Но Коля по неопытности не смог объяснить концепцию своего блюда и забыл о некоторых компонентах, чем расстроил судей.
Блюдо Игоря было совсем не ресторанного уровня. Эктор назвал «шашлычки» с лепешками, который Игорь подал вместе с айраном, машиной времени, ведь такая презентация перенесла его в далекое прошлое, когда он только начинал свой путь в кулинарии.
Эля соединила кефир с овощами и крупами. Она приготовила два вида пены – одну на основе гречки, сливок и свеклы, и вторую – из козьего сыра, сливок, белых грибов и чернил каракатицы. В ее «статуе» была также спаржа и грибы. Конструкция выглядела очень ярко, а блюдо очень вкусным. Эля заслужила белый фартук.
Радек придумал неудачную концепцию к овощному смузи и сделал его «антихелси». Он добавил фруктовое желе, пену из сливок, бекона и грибов, украсил снегом из белка, брецелями и чипсами.
В аутсайдерах оказались Игорь и Радек. По мнению судей, шоколатье все же удалось приготовить вкусную верхнюю часть и сочетать ее с напитком. Игорь выполнил задание, хоть и его презентация оказалась очень простой. Самым слабым был Радек.
Радек, вы очень веселый, харизматичный и неординарный человек. Но мы не можем оставлять участников за личные качества, ведь главное на проекте – кулинарный рост. Мы вынуждены попрощаться, – объявил Эктор.
И так, по итогам битвы черных фартуков, в 5 выпуске шоу «МастерШеф. Профессионалы-3» покинул Радек Конечны.
Новый выпуск шоу МастерШеф. Профессионалы-3 смотрите в следующую субботу, 13 марта, в 19:00 на СТБ и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.