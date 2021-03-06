Холостяк-11: 30 участниц шоу, которых выбрал Михаил Заливако – знакомимся ближе с каждой из них
В пятницу, 5 марта, стартовал 11 сезон самого романтического шоу Украины Холостяк. Имена девушек, которые стали участницами шоу Холостяк-11, – в нашем материале.
Но на Первой вечеринке Михаил решил изменить правила, чего ещё не делал ни один из героев! Еще во время старта вечеринки Михаил принял решение вручать девушкам розы и отправлять некоторых прямо в дом, не приглашая на саму вечеринку. Чего, безусловно, не знали остальные девушки, находившиеся в эпицентре событий на диванах.
Каждая соперница с уверенностью принимала розу, думая, что она первая и единственная едет в дом. Но по приезду понимала, что там ее ждут и другие девушки.
Мне потребуется пообщаться индивидуально с каждой, чтобы понять, есть ли у нас будущее. Чтобы сделать выбор, первого впечатления недостаточно, ведь оно может быть ошибочным. И у меня должно быть время. Поэтому я не хочу прощаться ни с кем сегодня. В моей жизни было много раз так, что я думал о человеке хорошо, а потом оказывалось наоборот, – объяснил свое решение Михаил.
Чтобы всем участницам было комфортно, Холостяк предложил второй дом, куда уехали все оставшиеся девушки с вечеринки. Более того, соперницы не знают о существовании других девушек.
Как будут развиваться события дальше и какие еще неожиданные решения примет главный герой – смотрите каждую пятницу в 19:00 в романтическом реалити «Холостяк» на СТБ! А по четвергам в 19:00 не пропустите «Как выйти замуж» с ведущим Григорием Решетником.
Предлагаем вам познакомиться с каждой девушкой, которая стала участницей 11 сезона проекта Холостяк:
Александра Миколюк
Возраст: 22
Знак зодиака: Телец
Город: Прага (Чехия), родилась в Донецке.
Чем занимается: стилист, организатор фешн-съемок, модель.
Хобби: спорт, кулинария, живопись, мода и все, что с ней связано; чтение, изучение языков.
Идеал мужчины: добрый, открытый, преданный, чувственный, мечтательный; целеустремлённый, местами дерзкий, но вежливый, уважающий себя и других людей; понимающий, честный, ответственный, щедрый; интеллектуал, имеющий вкус.
Алиса Яцела
Возраст: 30
Знак зодиака: Лев
Город: Киев
Чем занимается: бизнес-леди.
Хобби: кулинария, фитнес, сноуборд, езда за рулем.
Идеал мужчины: с чувством юмора, заботливый, щедрый, умный, миловидный, веселый, властный.
Алла Резниченко
Возраст: 36
Знак зодиака: Овен
Город: Одесса
Чем занимается: организация мероприятий.
Хобби: чтение, танцы.
Идеал мужчины: с чувством юмора, внимательный, любознательный; умеет проявлять эмпатию, имеет внутреннюю силу и желание познавать этот мир и развиваться.
Анастасия Распутина
Возраст: 24
Знак зодиака: Рак
Город: Киев
Чем занимается: актриса.
Хобби: спорт и кулинария.
Идеал мужчины: душевный и с юмором.
Анна Салтыкова
Возраст: 20
Знак зодиака: Козерог
Город: Бостон (США), родом из Кропивницкого.
Чем занимается: студентка.
Хобби: пение, игра на укулеле, чтение, спорт, йога и растяжка; времяпровождение на свежем воздухе.
Идеал мужчины: мужчина, который проявляет внимание, заботу, любовь, главная ценность которого – семья и близкие; с живым интеллектом, интересный собеседник, духовно развитый; имеет внутренний драйв, горит любимым делом; с чувством юмора, внимательный к мелочам, с приятной внешностью, спортивный, подтянутый; легкий на подъем, хочет развиваться, любит путешествовать, экспериментировать, узнавать новое.
Анна
Возраст: 28
Знак зодиака: Стрелец
Город: Киев
Чем занимается: турагент.
Хобби: путешествия, альпинизм, прыжки с парашютом, сквош, сайкл, бокс.
Идеал мужчины: умный, смелый, активный, заботливый, порядочный, с чувством юмора.
Анна
Возраст: 22
Знак зодиака: Дева
Город: Днепр
Чем занимается: веб-разработчик, веб-дизайнер.
Хобби: стрельба, музыка, поэзия, парапланеризм.
Идеал мужчины: мудрый, понимающий, спокойный, умный, добрый, но при этом хороший кризис-менеджер.
Валентина
Возраст: 25
Знак зодиака: Близнецы
Родом из: с. Пилиповичи, Киевская обл.
Чем занимается: в прошлом стюардесса, сейчас временно не работает.
Хобби: спорт, йога, плавание.
Идеал мужчины: Хавьер Бардем; мудрый, сильный, добрый.
Валентина
Возраст: 23
Знак зодиака: Водолей
Город: Киев
Чем занимается: частный предприниматель.
Хобби: сексология, астрология.
Идеал мужчины: не выше 190 см, светлоглазый, с хорошим чувством юмора, харизматичный.
Виктория
Возраст: 29
Знак зодиака: Рак
Город: Киев
Чем занимается: менеджер международного отдела Ukrainian Fashion Week.
Хобби: фотография, живопись, наука.
Идеал мужчины: добрый, самодостаточный, уверенный в себе, не высокомерный, любящий людей и свою работу; с хорошо развитым интеллектом и чувством юмора; важная черта – наличие таланта.
Дана
Дарья
Возраст: 23
Знак зодиака: Лев
Город: Днепр
Чем занимается: фитнес-тренер.
Хобби: танцы.
Идеал мужчины: ответственный, внимательный, терпеливый, с чувством юмора, целеустремленный.
Джессика
Возраст: 25
Знак зодиака: Близнецы
Город: Мукачево, Закарпатская область.
Чем занимается: владелица студии визажа, визажист, мастер перманентного макияжа.
Хобби: катание на лыжах, квадроциклах, бальные танцы, плавание; любит классическую музыку.
Идеал мужчины: умный, надежный, мужественный, с хорошим чувством юмора, высокий 180+, русый или темный, с синими или зелеными глазами.
Елена
Возраст: 26
Знак зодиака: Рак
Город: Киев
Чем занимается: безработная.
Хобби: пение, готовка.
Идеал мужчины: мужественный, харизматичный, обаятельный, перспективный, позитивный, добрый, верный, заботливый.
Елизавета
Возраст: 24
Знак зодиака: Водолей
Город: Днепрорудное, Запорожская область.
Чем занимается: воздушная гимнастка.
Хобби: езда на велосипеде, игра на клавишных, мотоцикл, вейкборд.
Идеал мужчины: нет.
Екатерина
Возраст: 29
Знак зодиака: Весы
Город: Винница
Чем занимается: владелица туристического агентства.
Хобби: путешествия, спорт.
Идеал мужчины: добрый, заботливый, умный, мужественный, уверенный в себе, с хорошим чувством юмора.
Кристина
Возраст: 24
Знак зодиака: Стрелец
Город: Киев
Чем занимается: стилист, модель.
Хобби: спорт, искусство.
Идеал мужчины: мужчина, который не задает лишних вопросов, а берет и делает, уважает личные границы и заботится, дает пространство для роста, но в то же время поддерживает; добивается целей, зарабатывает деньги; воспитанный, внешне хорошо сложенный, спортивный, с хорошей генетикой; возраст не столь важен; спокойный, но не занудный, не выскочка и не назойливый; умеет заинтересовать и порадовать.
Ксения
Возраст: 20
Знак зодиака: Стрелец
Город: Днепр
Чем занимается: персональный тренер; тренер групповых направлений (зумба, пилатес, стретчинг).
Хобби: путешествия, спорт, книги, психология.
Идеал мужчины: высокий, умный, целеустремленный, надежный, честный, верный, красивый, мужественный, с чувством юмора и внутренним стержнем, ответственный; человек, который держит свое слово.
Лола
Возраст: 23
Знак зодиака: Козерог
Город: Ровно
Чем занимается: временно безработная.
Хобби: танцы, пение, шитье.
Идеал мужчины: нет.
Надин
Возраст: 29
Знак зодиака: Овен
Город: Черновцы
Чем занимается: блогер, собственница маркетинговой компании.
Хобби: пулевая стрельба, стрейчинг, йога, писательство, проведение церемоний бракосочетания, путешествия.
Идеал мужчины: харизматичный, самодостаточный, романтичный, активный интеллектуал с умением искренне любить, заботиться, поддерживать и приятно удивлять; любит активный отдых, всесторонне развивается; не создает конфликтов, может спокойно все обсудить; очень любит детей и мечтает о сыне.
Ольга
Возраст: 22
Знак зодиака: Лев
Город: Буча
Чем занимается: студентка.
Хобби: книги, фильмы, искусство, медитация, писательство.
Идеал мужчины: понимающий, принимающий и любящий мужчина, с которым можно выстроить крепкие доверительные отношения.
Ольга
Возраст: 25
Знак зодиака: Лев
Город: Чугуев, Харьковская область
Чем занимается: художница и модель.
Хобби: познавать этот мир – читать, гулять, общаться с людьми, путешествовать.
Идеал мужчины: мужественный интеллектуал, с безумно манящими красивыми руками и острым взглядом, прекрасным чувством юмора и отменным вкусом, заботливый и милый, чувственный.
Розали
Возраст: 23
Знак зодиака: Козерог
Город: Харьков, родилась в Донецке.
Чем занимается: певица в шоу, модель.
Хобби: графический дизайн, игра на фортепиано.
Идеал мужчины: мужчина, который дает девушке чувство безопасности, стабильности.
Татьяна
Возраст: 24
Знак зодиака: Водолей
Город: Чернигов
Чем занимается: дизайнер интерьеров.
Хобби: рисовать крупноформатные картины маслом.
Идеал мужчины: высокий, спортивный, умный, с чувством юмора, уверенный в себе, харизматичный, целеустремленный.
Ульяна
Возраст: 28
Знак зодиака: Весы
Город: Днепр
Чем занимается: основатель студии красоты, мастер татуажа.
Хобби: бокс, астрология, путешествия, коучинг.
Идеал мужчины: с высоким интеллектом и хорошим чувством юмора, старше по возрасту; воспитанный, ответственный, ухоженный, держит слово, заботливый и умеет любить; минималист.
Хана
Возраст: 21
Знак зодиака: Овен
Город: Харьков, родилась в Ашхабаде (Туркменистан)
Чем занимается: безработная.
Хобби: пение, спортзал, бокс.
Идеал мужчины: высокий, крупный, мужественный и умный.
Юлия
Возраст: 32
Знак зодиака: Скорпион
Город: Херсон
Чем занимается: помощник руководителя выставочной компании.
Хобби: изучение английского языка, танцы, спорт.
Идеал мужчины: умный, ответственный за свою семью, слова и поступки; стабильный, готовый к семье; легкий, добрый, щедрый, харизматичный, с чувством юмора.
Юлия
Возраст: 28
Знак зодиака: Рак
Город: Каменец-Подольский
Чем занимается: руководитель отдела офис-менеджмента в IT-компании.
Хобби: астрология, чтение вслух, поэзия, фотография, эстетика пищи.
Идеал мужчины: ведет активный образ жизни, любит путешествовать, добрый, целеустремленный, заботливый, надежный, щедрый, с чувством юмора, верный; его приоритет – крепкая и обеспеченная семья, где основной составляющей является счастливая жена.
Юлия
Возраст: 27
Знак зодиака: Овен
Город: Киев
Чем занимается: контент-менеджер, СММ-менеджер/графический дизайнер.
Хобби: продажа вещей на маркетплейсах.
Идеал мужчины: добрый, понимающий, веселый, спортивного телосложения, амбициозный, трудолюбивый, без вредных привычек.