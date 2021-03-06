Холостяк-11: 30 участниц шоу, которых выбрал Михаил Заливако – знакомимся ближе с каждой из них

В пятницу, 5 марта, стартовал 11 сезон самого романтического шоу Украины Холостяк. Имена девушек, которые стали участницами шоу Холостяк-11, – в нашем материале.

В 1 выпуске реалити «Холостяк-11» состоялась встреча Холостяка Михаила Заливако с претендентками на его сердце. Чтобы очаровать и удивить самого желанного мужчину страны, девушки выбирали самые разнообразные и неожиданные методы.

Но на Первой вечеринке Михаил решил изменить правила, чего ещё не делал ни один из героев! Еще во время старта вечеринки Михаил принял решение вручать девушкам розы и отправлять некоторых прямо в дом, не приглашая на саму вечеринку. Чего, безусловно, не знали остальные девушки, находившиеся в эпицентре событий на диванах.

Каждая соперница с уверенностью принимала розу, думая, что она первая и единственная едет в дом. Но по приезду понимала, что там ее ждут и другие девушки.

Мне потребуется пообщаться индивидуально с каждой, чтобы понять, есть ли у нас будущее. Чтобы сделать выбор, первого впечатления недостаточно, ведь оно может быть ошибочным. И у меня должно быть время. Поэтому я не хочу прощаться ни с кем сегодня. В моей жизни было много раз так, что я думал о человеке хорошо, а потом оказывалось наоборот, – объяснил свое решение Михаил.

Чтобы всем участницам было комфортно, Холостяк предложил второй дом, куда уехали все оставшиеся девушки с вечеринки. Более того, соперницы не знают о существовании других девушек.

Как будут развиваться события дальше и какие еще неожиданные решения примет главный герой – смотрите каждую пятницу в 19:00 в романтическом реалити «Холостяк» на СТБ! А по четвергам в 19:00 не пропустите «Как выйти замуж» с ведущим Григорием Решетником.

Предлагаем вам познакомиться с каждой девушкой, которая стала участницей 11 сезона проекта Холостяк:

Александра Миколюк

Александра / пресс-служба канала СТБ

Возраст: 22

Знак зодиака: Телец

Город: Прага (Чехия), родилась в Донецке.

Чем занимается: стилист, организатор фешн-съемок, модель.

Хобби: спорт, кулинария, живопись, мода и все, что с ней связано; чтение, изучение языков.

Идеал мужчины: добрый, открытый, преданный, чувственный, мечтательный; целеустремлённый, местами дерзкий, но вежливый, уважающий себя и других людей; понимающий, честный, ответственный, щедрый; интеллектуал, имеющий вкус.

Алиса Яцела

Алиса / пресс-служба канала СТБ

Возраст: 30

Знак зодиака: Лев

Город: Киев

Чем занимается: бизнес-леди.

Хобби: кулинария, фитнес, сноуборд, езда за рулем.

Идеал мужчины: с чувством юмора, заботливый, щедрый, умный, миловидный, веселый, властный.

Алла Резниченко

Алла / пресс-служба канала СТБ

Возраст: 36

Знак зодиака: Овен

Город: Одесса

Чем занимается: организация мероприятий.

Хобби: чтение, танцы.

Идеал мужчины: с чувством юмора, внимательный, любознательный; умеет проявлять эмпатию, имеет внутреннюю силу и желание познавать этот мир и развиваться.

Анастасия Распутина

Анастасия / пресс-служба канала СТБ

Возраст: 24

Знак зодиака: Рак

Город: Киев

Чем занимается: актриса.

Хобби: спорт и кулинария.

Идеал мужчины: душевный и с юмором.

Анна Салтыкова

Анна / пресс-служба канала СТБ

Возраст: 20

Знак зодиака: Козерог

Город: Бостон (США), родом из Кропивницкого.

Чем занимается: студентка.

Хобби: пение, игра на укулеле, чтение, спорт, йога и растяжка; времяпровождение на свежем воздухе.

Идеал мужчины: мужчина, который проявляет внимание, заботу, любовь, главная ценность которого – семья и близкие; с живым интеллектом, интересный собеседник, духовно развитый; имеет внутренний драйв, горит любимым делом; с чувством юмора, внимательный к мелочам, с приятной внешностью, спортивный, подтянутый; легкий на подъем, хочет развиваться, любит путешествовать, экспериментировать, узнавать новое.

Анна

Анна / пресс-служба канала СТБ

Возраст: 28

Знак зодиака: Стрелец

Город: Киев

Чем занимается: турагент.

Хобби: путешествия, альпинизм, прыжки с парашютом, сквош, сайкл, бокс.

Идеал мужчины: умный, смелый, активный, заботливый, порядочный, с чувством юмора.

Анна

Анна / пресс-служба канала СТБ

Возраст: 22

Знак зодиака: Дева

Город: Днепр

Чем занимается: веб-разработчик, веб-дизайнер.

Хобби: стрельба, музыка, поэзия, парапланеризм.

Идеал мужчины: мудрый, понимающий, спокойный, умный, добрый, но при этом хороший кризис-менеджер.

Валентина

Валентина / пресс-служба канала СТБ

Возраст: 25

Знак зодиака: Близнецы

Родом из: с. Пилиповичи, Киевская обл.

Чем занимается: в прошлом стюардесса, сейчас временно не работает.

Хобби: спорт, йога, плавание.

Идеал мужчины: Хавьер Бардем; мудрый, сильный, добрый.

Валентина

Валентина / пресс-служба канала СТБ

Возраст: 23

Знак зодиака: Водолей

Город: Киев

Чем занимается: частный предприниматель.

Хобби: сексология, астрология.

Идеал мужчины: не выше 190 см, светлоглазый, с хорошим чувством юмора, харизматичный.

Виктория

Виктория / пресс-служба канала СТБ

Возраст: 29

Знак зодиака: Рак

Город: Киев

Чем занимается: менеджер международного отдела Ukrainian Fashion Week.

Хобби: фотография, живопись, наука.

Идеал мужчины: добрый, самодостаточный, уверенный в себе, не высокомерный, любящий людей и свою работу; с хорошо развитым интеллектом и чувством юмора; важная черта – наличие таланта.

Дана

Дана / пресс-служба канала СТБ

Дарья

Дарья / пресс-служба канала СТБ

Возраст: 23

Знак зодиака: Лев

Город: Днепр

Чем занимается: фитнес-тренер.

Хобби: танцы.

Идеал мужчины: ответственный, внимательный, терпеливый, с чувством юмора, целеустремленный.

Джессика

Джессика / пресс-служба канала СТБ

Возраст: 25

Знак зодиака: Близнецы

Город: Мукачево, Закарпатская область.

Чем занимается: владелица студии визажа, визажист, мастер перманентного макияжа.

Хобби: катание на лыжах, квадроциклах, бальные танцы, плавание; любит классическую музыку.

Идеал мужчины: умный, надежный, мужественный, с хорошим чувством юмора, высокий 180+, русый или темный, с синими или зелеными глазами.

Елена

Елена / пресс-служба канала СТБ

Возраст: 26

Знак зодиака: Рак

Город: Киев

Чем занимается: безработная.

Хобби: пение, готовка.

Идеал мужчины: мужественный, харизматичный, обаятельный, перспективный, позитивный, добрый, верный, заботливый.

Елизавета

Елизавета / пресс-служба канала СТБ

Возраст: 24

Знак зодиака: Водолей

Город: Днепрорудное, Запорожская область.

Чем занимается: воздушная гимнастка.

Хобби: езда на велосипеде, игра на клавишных, мотоцикл, вейкборд.

Идеал мужчины: нет.

Екатерина

Екатерина / пресс-служба канала СТБ

Возраст: 29

Знак зодиака: Весы

Город: Винница

Чем занимается: владелица туристического агентства.

Хобби: путешествия, спорт.

Идеал мужчины: добрый, заботливый, умный, мужественный, уверенный в себе, с хорошим чувством юмора.

Кристина

Кристина / пресс-служба канала СТБ

Возраст: 24

Знак зодиака: Стрелец

Город: Киев

Чем занимается: стилист, модель.

Хобби: спорт, искусство.

Идеал мужчины: мужчина, который не задает лишних вопросов, а берет и делает, уважает личные границы и заботится, дает пространство для роста, но в то же время поддерживает; добивается целей, зарабатывает деньги; воспитанный, внешне хорошо сложенный, спортивный, с хорошей генетикой; возраст не столь важен; спокойный, но не занудный, не выскочка и не назойливый; умеет заинтересовать и порадовать.

Ксения

Ксения / пресс-служба канала СТБ

Возраст: 20

Знак зодиака: Стрелец

Город: Днепр

Чем занимается: персональный тренер; тренер групповых направлений (зумба, пилатес, стретчинг).

Хобби: путешествия, спорт, книги, психология.

Идеал мужчины: высокий, умный, целеустремленный, надежный, честный, верный, красивый, мужественный, с чувством юмора и внутренним стержнем, ответственный; человек, который держит свое слово.

Лола

Лола / пресс-служба канала СТБ

Возраст: 23

Знак зодиака: Козерог

Город: Ровно

Чем занимается: временно безработная.

Хобби: танцы, пение, шитье.

Идеал мужчины: нет.

Надин

Надин / пресс-служба канала СТБ

Возраст: 29

Знак зодиака: Овен

Город: Черновцы

Чем занимается: блогер, собственница маркетинговой компании.

Хобби: пулевая стрельба, стрейчинг, йога, писательство, проведение церемоний бракосочетания, путешествия.

Идеал мужчины: харизматичный, самодостаточный, романтичный, активный интеллектуал с умением искренне любить, заботиться, поддерживать и приятно удивлять; любит активный отдых, всесторонне развивается; не создает конфликтов, может спокойно все обсудить; очень любит детей и мечтает о сыне.

Ольга

Ольга / пресс-служба канала СТБ

Возраст: 22

Знак зодиака: Лев

Город: Буча

Чем занимается: студентка.

Хобби: книги, фильмы, искусство, медитация, писательство.

Идеал мужчины: понимающий, принимающий и любящий мужчина, с которым можно выстроить крепкие доверительные отношения.

Ольга

Ольга / пресс-служба канала СТБ

Возраст: 25

Знак зодиака: Лев

Город: Чугуев, Харьковская область

Чем занимается: художница и модель.

Хобби: познавать этот мир – читать, гулять, общаться с людьми, путешествовать.

Идеал мужчины: мужественный интеллектуал, с безумно манящими красивыми руками и острым взглядом, прекрасным чувством юмора и отменным вкусом, заботливый и милый, чувственный.

Розали

Розали / пресс-служба канала СТБ

Возраст: 23

Знак зодиака: Козерог

Город: Харьков, родилась в Донецке.

Чем занимается: певица в шоу, модель.

Хобби: графический дизайн, игра на фортепиано.

Идеал мужчины: мужчина, который дает девушке чувство безопасности, стабильности.

Татьяна

Татьяна / пресс-служба канала СТБ

Возраст: 24

Знак зодиака: Водолей

Город: Чернигов

Чем занимается: дизайнер интерьеров.

Хобби: рисовать крупноформатные картины маслом.

Идеал мужчины: высокий, спортивный, умный, с чувством юмора, уверенный в себе, харизматичный, целеустремленный.

Ульяна

Ульяна / пресс-служба канала СТБ

Возраст: 28

Знак зодиака: Весы

Город: Днепр

Чем занимается: основатель студии красоты, мастер татуажа.

Хобби: бокс, астрология, путешествия, коучинг.

Идеал мужчины: с высоким интеллектом и хорошим чувством юмора, старше по возрасту; воспитанный, ответственный, ухоженный, держит слово, заботливый и умеет любить; минималист.

Хана

Хана / пресс-служба канала СТБ

Возраст: 21

Знак зодиака: Овен

Город: Харьков, родилась в Ашхабаде (Туркменистан)

Чем занимается: безработная.

Хобби: пение, спортзал, бокс.

Идеал мужчины: высокий, крупный, мужественный и умный.

Юлия

Юлия / пресс-служба канала СТБ

Возраст: 32

Знак зодиака: Скорпион

Город: Херсон

Чем занимается: помощник руководителя выставочной компании.

Хобби: изучение английского языка, танцы, спорт.

Идеал мужчины: умный, ответственный за свою семью, слова и поступки; стабильный, готовый к семье; легкий, добрый, щедрый, харизматичный, с чувством юмора.

Юлия

Юлия / пресс-служба канала СТБ

Возраст: 28

Знак зодиака: Рак

Город: Каменец-Подольский

Чем занимается: руководитель отдела офис-менеджмента в IT-компании.

Хобби: астрология, чтение вслух, поэзия, фотография, эстетика пищи.

Идеал мужчины: ведет активный образ жизни, любит путешествовать, добрый, целеустремленный, заботливый, надежный, щедрый, с чувством юмора, верный; его приоритет – крепкая и обеспеченная семья, где основной составляющей является счастливая жена.

Юлия

Юлия / пресс-служба канала СТБ

Возраст: 27

Знак зодиака: Овен

Город: Киев

Чем занимается: контент-менеджер, СММ-менеджер/графический дизайнер.

Хобби: продажа вещей на маркетплейсах.

Идеал мужчины: добрый, понимающий, веселый, спортивного телосложения, амбициозный, трудолюбивый, без вредных привычек.