Холостяк-11: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 05.03.2021)

21 февраля 2021 23:00 Юлия Крутиева
Холостяк-11: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 05.03.2021)
Холостяк-11: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 05.03.2021)
пресс-служба канала СТБ

5 марта на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 1 выпуск шоу Холостяк-11.

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Смотрите в 1 выпуске шоу Холостяк-11: Состоялось событие, которого с замиранием сердца ждала прекрасная половина страны, – премьера самого романтического реалити «Холостяк-11». Главным героем 11-го сезона романтического реалити стал Михаил Заливако. Ему 31 год, родом из Харькова. Михаил – основатель и учредитель международной логистической кампании. Кроме бизнеса, важную часть в его жизни занимает спорт, путешествия и экстрим.

1 выпуск шоу Холостяк-11 смотрите 05.03.2021 в 19:00 на СТБ и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски проекта «Холостяк-11» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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