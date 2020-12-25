Холостяк-11: стало известно имя главного героя нового сезона шоу

Новый сезон самого рейтингового проекта Холостяк обещает быть ярким!

Грядущая весна на СТБ будет наполнена невероятными эмоциями и страстями, ведь главным героем 11-го сезона романтического реалити «Холостяк» стал Михаил Заливако. Ему 31 год, родом из Харькова.

Михаил – основатель и учредитель международной логистической кампании. Кроме бизнеса, важную часть в его жизни занимает спорт, путешествия и экстрим.

Я не представляю своей жизни без бизнеса. Он дает мне уверенность и закаляет мой характер. А спорт приучил меня к дисциплине, выдержке и пунктуальности, – говорит Холостяк.

Михаил привык идти только вперед и не опускать руки перед любыми трудностями. Но он признается, что, несмотря на успешный бизнес, в его жизни не хватает самого главного – настоящей любви.

На проект «Холостяк» я пришел за искренней любовью. Той настоящей, за которой все гоняются, но не все могут ее найти. И я готов поспорить с кем угодно, что здесь я встречу ту девушку, с которой смогу связать свою дальнейшую жизнь и которая станет для меня родным человеком, – уверен Михаил.

Премьера 11 сезона реалити «Холостяк» в эфире СТБ и на наше сайте TV.UA традиционно состоится в марте. Ведущий проекта «Холостяк-11» Григорий Решетник.