Затерянный мир: Звезды, которые любят риск и экстрим

Кто из звезд готов идти на риск и терпеть травмы ради любимого увлечения, узнавали журналисты проекта «Затерянный мир» на канале 2+2.

Вне камер звезды отходят от условностей и позволяют быть собой. К примеру, утонченная в кадре Камерон Диаз , в жизни – отчаянная экстремалка. Актриса не боится гонять на машине и виртуозно рассекает на доске. Несмотря на то, что Диаз несколько раз ломала нос во время серфинга, бросать увлечение актриса не собирается.

Не меньше авантюристов и в украинском шоу-бизнесе. Четыре года назад поп-дива Настя Каменских решилась прыгнуть с парашютом. Но первое приземление было настолько неудачным, что певица оказалось в гипсе с переломом ноги. Правда, именно тогда Каменских решила завязать с опасными увлечениями.

А вот Монатику с экстримом повезло больше. После поездки в Америку он влюбился в океан и решил заняться серфингом.

Первые шаги к мечте он сделал благодаря другу Владимиру Дантесу, тот затянул Монатика на одну из киевских вейк-станций. К общему удивлению, Монатику сразу же удалось удержаться на вейке и даже прокатиться по волнам без поддержки.

Невероятные истории и неизвестные факты о человечестве и природе – в информационно-развлекательном проекте «Затерянный мир» на канале 2+2.

Напомним,