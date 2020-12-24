Первые ласточки. Zависимые: как снимали самую жуткую сцену о поджоге полицейского
24 декабря 2020 04:00
Первые ласточки. Zависимые: актер Александр Бегма
пресс-служба Нового канала
Сцена, в которой недобросовестные полицейские сжигают заживо Егора Калиту, не оставила равнодушным ни одного телезрителя.
Читайте такжеЛилия Ребрик поздравила мужа с годовщиной свадьбы и рассказала, что для нее значит любовьС первой же серии «Перших ластівок. Zалежні» (Новый канал) зрители поняли, что в любой момент могут попрощаться с любимыми персонажами. Сначала сценаристы «убили» Ваню Кожуха, а к концу сериала – полицейского Егора Калиту, которого сожгли заживо его же коллеги. В жутких кадрах снимали как каскадеров группы Stuntalot, так и актера Александра Бегму, который и сыграл Егора.
Первые ласточки. Zависимые: как снимали самую жуткую сцену о поджоге полицейского / пресс-служба Нового канала
Многие отговаривали делать этот трюк, но мне было важно, чтобы это выглядело круто. Так что в первых кадрах, где видно лицо, я снимался сам. А вот в сцене, где Егор весь горит, уже работал каскадер, – рассказал Александр. – Сняли все быстро и профессионально, во время поджога я практически ничего не почувствовал. Было разве что немного тепло. В целом я – маленький Том Круз, который делает свои трюки сам: в первом сезоне падал на коробки, во втором – горел. Что будет дальше?
Первые ласточки. Zависимые: как снимали самую жуткую сцену о поджоге полицейского Егоре Калиты / пресс-служба Нового канала
Для съемки на мое тело нанесли специальную жидкость, которая совершенно не пропускает огонь. Получилось, что он горел, но тела не касался, и ожоги не оставались, – поделился подробностями актер. – Также для этих сцен использовали одежду из специальной ткани: сначала подштанники, потом еще одни штаны, а наверх – игровые штаны. Наша художница по костюмам специально сделала дубль брюк на несколько размеров больше, чтобы под них влезли все дополнительные слои одежды.
Первые ласточки. Zависимые: актер Александр Бегма / пресс-служба Нового канала
Специально для съемки сцены поджога мы сделали парик – постригли и покрасили его так, чтобы он выглядел, как обгоревшие волосы. Но это нам не понадобилось – Саша разрешил покрасить его собственные волосы и нанести на них воск! – добавила главный гример Даша Гнатюкова. – Все эти материалы сложно смываются. После съемки Саша прямо в гриме сел в такси и поехал отмываться домой… Но сделать это полностью у него не получилось и за несколько дней, так что с такими волосами он даже слетал на отдых.
Напомним,