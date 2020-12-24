Первые ласточки. Zависимые: как снимали самую жуткую сцену о поджоге полицейского

24 декабря 2020 04:00 Юлия Крутиева
Первые ласточки. Zависимые: как снимали самую жуткую сцену о поджоге полицейского
Первые ласточки. Zависимые: актер Александр Бегма
пресс-служба Нового канала

Сцена, в которой недобросовестные полицейские сжигают заживо Егора Калиту, не оставила равнодушным ни одного телезрителя.

Читайте такжеЛилия Ребрик поздравила мужа с годовщиной свадьбы и рассказала, что для нее значит любовь
С первой же серии «Перших ластівок. Zалежні» (Новый канал) зрители поняли, что в любой момент могут попрощаться с любимыми персонажами. Сначала сценаристы «убили» Ваню Кожуха, а к концу сериала – полицейского Егора Калиту, которого сожгли заживо его же коллеги. В жутких кадрах снимали как каскадеров группы Stuntalot, так и актера Александра Бегму, который и сыграл Егора.

Первые ласточки. Zависимые: как снимали самую жуткую сцену о поджоге полицейского / пресс-служба Нового канала

Многие отговаривали делать этот трюк, но мне было важно, чтобы это выглядело круто. Так что в первых кадрах, где видно лицо, я снимался сам. А вот в сцене, где Егор весь горит, уже работал каскадер, – рассказал Александр. – Сняли все быстро и профессионально, во время поджога я практически ничего не почувствовал. Было разве что немного тепло. В целом я – маленький Том Круз, который делает свои трюки сам: в первом сезоне падал на коробки, во втором – горел. Что будет дальше?

Первые ласточки. Zависимые: как снимали самую жуткую сцену о поджоге полицейского Егоре Калиты / пресс-служба Нового канала

Читайте такжеLe Маршрутка-2: Леся Никитюк чуть не утонула в трясине
Чтобы снять тяжелую сцену, понадобилась тщательная подготовка. Съемочная команда доставала специальный реквизит, готовила дополнительную одежду и продумывала убедительный грим.

Для съемки на мое тело нанесли специальную жидкость, которая совершенно не пропускает огонь. Получилось, что он горел, но тела не касался, и ожоги не оставались, – поделился подробностями актер. – Также для этих сцен использовали одежду из специальной ткани: сначала подштанники, потом еще одни штаны, а наверх – игровые штаны. Наша художница по костюмам специально сделала дубль брюк на несколько размеров больше, чтобы под них влезли все дополнительные слои одежды.

Первые ласточки. Zависимые: актер Александр Бегма / пресс-служба Нового канала

Специально для съемки сцены поджога мы сделали парик – постригли и покрасили его так, чтобы он выглядел, как обгоревшие волосы. Но это нам не понадобилось – Саша разрешил покрасить его собственные волосы и нанести на них воск! – добавила главный гример Даша Гнатюкова. – Все эти материалы сложно смываются. После съемки Саша прямо в гриме сел в такси и поехал отмываться домой… Но сделать это полностью у него не получилось и за несколько дней, так что с такими волосами он даже слетал на отдых.

Напомним,

Облако тегов

личная жизнь звезд Новый Канал съемки новости съемки сериала Первые ласточки Первые ласточки 2 сезон Первые ласточки. Зависимые Перші ластівки Первые ласточки. Zависимые Перші ластівки. Zалежні Александр Бегма

Материалы по теме

Кохання на виживання-4: участник не устоял перед соблазнительными девушками в сауне
Новости

Кохання на виживання-4: участник не устоял перед соблазнительными девушками в сауне
Невероятная правда о звездах: TamerlanAlena прокомментировали слухи о себе и приоткрыли личные секреты
Новости

Невероятная правда о звездах: TamerlanAlena прокомментировали слухи о себе и приоткрыли личные секреты
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 31.12.2020)
Телешоу

Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 31.12.2020)
ТОП-5 нестандартных новогодних фильмов от актера Назария Кошарского
Киноперсона

ТОП-5 нестандартных новогодних фильмов от актера Назария КошарскогоЭксклюзив

Популярное на сайте

Холостячка: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 18.12.2020)

Холостячка: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 18.12.2020)
Холостячка: кто победил в шоу 18.12.2020

Холостячка: кто победил в шоу 18.12.2020
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 21.12.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 21.12.2020)
День Святого Николая 2020: теплые и душевные поздравления в стихах и прозе

День Святого Николая 2020: теплые и душевные поздравления в стихах и прозе

Популярное видео

Холостячка: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 18.12.2020)

Холостячка: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 18.12.2020)
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 21.12.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 21.12.2020)
Козаки. Абсолютно брехлива історія: смотреть онлайн 2 серию (эфир 17.11.2020)

Козаки. Абсолютно брехлива історія: смотреть онлайн 2 серию (эфир 17.11.2020)
Хто зверху-10: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 17.12.2020)

Хто зверху-10: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 17.12.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK