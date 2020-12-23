Невероятная правда о звездах: TamerlanAlena прокомментировали слухи о себе и приоткрыли личные секреты

В рамках проекта «Неймовірна правда про зірок» на СТБ украинский дуэт TamerlanAlena откровенно ответили на вопросы о себе.

TamerlanAlena прокомментировали слухи о себе и приоткрыли некоторые личные секреты… Делает ли Алена уколы красоты, общий ли бюджет у пары и как они относятся к интимным фото в переписке – узнайте в материале.

Правда ли, что Алена сделала больше 10 пластических операций и уколов красоты?

Алена: Я такого, кстати, не слышала. Никто ничего такого мне не говорил. Мне просто все время делают комплименты, что с каждым годом я становлюсь все моложе и лучше (улыбается). Уколы? Конечно. Хочется быть красивой на сцене.

TamerlanAlena / instagram.com/tamerlan_alena

Действительно ли в студенческие годы Алена отбила парня у своей соседки, Славы из группы «НЕАНГЕЛЫ»?

Это неправда. У нас со Славой, во-первых, разные вкусы на мужчин были. Я переехала в Киев, мне нужно было где-то жить. Она меня, скажем, у себя приютила.На что вы потратили свой первый гонорар?

Тамерлан: Наверное, я купил ноутбук. Это было долларов 500, наверное, тысяча... Я все лето работал охранником. У меня у отца в Одессе охранная фирма, и я вкалывал охранником без всяких привилегий.

Невероятная правда о звездах: TamerlanAlena прокомментировали слухи о себе и приоткрыли личные секреты / пресс-служба канала СТБ

У вас общий семейный бюджет?

Тамерлан: Общий.

Алена: Общий. Просто девушке, женщине нужно на самом деле гораздо больше денег, чем мужчине.

Интимные фото в переписке – да или нет?

Тамерлан: Раньше да, сейчас – нет.

Какой гонорар был самым большим для дуэта, правда ли, что их главный спонсор – папа Алены, какие тату есть у Тамерлана и что они значат – смотрите в полной версии интервью. А также не пропустите свежие выпуски проекта о жизни селебрити по субботам, в 9:30 на СТБ!

Напомним,