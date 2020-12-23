Невероятная правда о звездах: TamerlanAlena прокомментировали слухи о себе и приоткрыли личные секреты
В рамках проекта «Неймовірна правда про зірок» на СТБ украинский дуэт TamerlanAlena откровенно ответили на вопросы о себе.
Правда ли, что Алена сделала больше 10 пластических операций и уколов красоты?
Алена: Я такого, кстати, не слышала. Никто ничего такого мне не говорил. Мне просто все время делают комплименты, что с каждым годом я становлюсь все моложе и лучше (улыбается). Уколы? Конечно. Хочется быть красивой на сцене.
Действительно ли в студенческие годы Алена отбила парня у своей соседки, Славы из группы «НЕАНГЕЛЫ»?
На что вы потратили свой первый гонорар?
Тамерлан: Наверное, я купил ноутбук. Это было долларов 500, наверное, тысяча... Я все лето работал охранником. У меня у отца в Одессе охранная фирма, и я вкалывал охранником без всяких привилегий.
У вас общий семейный бюджет?
Тамерлан: Общий.
Алена: Общий. Просто девушке, женщине нужно на самом деле гораздо больше денег, чем мужчине.
Интимные фото в переписке – да или нет?
Тамерлан: Раньше да, сейчас – нет.
Какой гонорар был самым большим для дуэта, правда ли, что их главный спонсор – папа Алены, какие тату есть у Тамерлана и что они значат – смотрите в полной версии интервью. А также не пропустите свежие выпуски проекта о жизни селебрити по субботам, в 9:30 на СТБ!
Напомним,