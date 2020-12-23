Le Маршрутка-2: Леся Никитюк чуть не утонула в трясине

Эксклюзив 23 декабря 2020 12:13 Юлия Крутиева
Le Маршрутка-2: Леся Никитюк чуть не утонула в трясине
Ведущая Леся Никитюк
пресс-служба Нового канала

Ведущая Леся Никитюк поделилась ценным опытом, как выбраться из болота.

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Путешествия по Украине полны экстрима. Что только не приходилось делать Лесе Никитюк во время съемок второго сезона «Le Маршрутки» (Новый канал): и летать на корыте, и ездить на велосипеде над озером, и кататься на санях летом. 

Но настоящий экстрим ждал ведущую в Черниговской области. Едва Леся Никитюк успела туда заехать, из ее маршрутки стащили ценный багаж. А в Межреченском региональном ландшафтом парке Леди Ле чуть не утонула в болоте. 

На улице было жарко, а вода в болоте – градусов 8-9, – говорит ведущая. – В момент, когда меня затягивало, вспоминала сцены из фильмов, где человеку бросают ветку, чтобы он выбрался. Но не все такие сцены заканчиваются хеппи-эндом.

Ведущая Леся Никитюк / пресс-служба Нового канала
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С Лесей Никитюк на Бондаревском болоте прогуливался знаток этой местности Андрей. Если бы не он, кто знает, чем бы закончилось путешествие. 

На самом деле, такое болото не засасывает в прямом смысле – это все страшилки, – рассказывает он. – Человек, который туда проваливается, начинает сильно паниковать. Ему не на что опираться ногами и не за что зацепиться руками. Он бултыхается, размешивает грязь вокруг себя, поэтому и быстрее тонет. Опытные туристы, идя в лес, берут с собой высокие крепкие палки. Хворостину можно развернуть горизонтально, опереться на нее и пробовать выбраться из болота.

Ведущая Леся Никитюк / пресс-служба Нового канала
Посмотреть, как это сделала Леся Никитюк, можно в тревел-шоу «Le Маршрутка» на сайте Нового канала. 

Напомним, 

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