Le Маршрутка-2: Леся Никитюк чуть не утонула в трясине
Ведущая Леся Никитюк поделилась ценным опытом, как выбраться из болота.
Но настоящий экстрим ждал ведущую в Черниговской области. Едва Леся Никитюк успела туда заехать, из ее маршрутки стащили ценный багаж. А в Межреченском региональном ландшафтом парке Леди Ле чуть не утонула в болоте.
На улице было жарко, а вода в болоте – градусов 8-9, – говорит ведущая. – В момент, когда меня затягивало, вспоминала сцены из фильмов, где человеку бросают ветку, чтобы он выбрался. Но не все такие сцены заканчиваются хеппи-эндом.
На самом деле, такое болото не засасывает в прямом смысле – это все страшилки, – рассказывает он. – Человек, который туда проваливается, начинает сильно паниковать. Ему не на что опираться ногами и не за что зацепиться руками. Он бултыхается, размешивает грязь вокруг себя, поэтому и быстрее тонет. Опытные туристы, идя в лес, берут с собой высокие крепкие палки. Хворостину можно развернуть горизонтально, опереться на нее и пробовать выбраться из болота.
Напомним,