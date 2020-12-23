Le Маршрутка-2: Леся Никитюк чуть не утонула в трясине

Ведущая Леся Никитюк поделилась ценным опытом, как выбраться из болота.

Путешествия по Украине полны экстрима. Что только не приходилось делать Лесе Никитюк во время съемок второго сезона «Le Маршрутки» (Новый канал): и летать на корыте, и ездить на велосипеде над озером, и кататься на санях летом.

Но настоящий экстрим ждал ведущую в Черниговской области. Едва Леся Никитюк успела туда заехать, из ее маршрутки стащили ценный багаж. А в Межреченском региональном ландшафтом парке Леди Ле чуть не утонула в болоте.

На улице было жарко, а вода в болоте – градусов 8-9, – говорит ведущая. – В момент, когда меня затягивало, вспоминала сцены из фильмов, где человеку бросают ветку, чтобы он выбрался. Но не все такие сцены заканчиваются хеппи-эндом.

Ведущая Леся Никитюк / пресс-служба Нового канала

С Лесей Никитюк на Бондаревском болоте прогуливался знаток этой местности Андрей. Если бы не он, кто знает, чем бы закончилось путешествие.

На самом деле, такое болото не засасывает в прямом смысле – это все страшилки, – рассказывает он. – Человек, который туда проваливается, начинает сильно паниковать. Ему не на что опираться ногами и не за что зацепиться руками. Он бултыхается, размешивает грязь вокруг себя, поэтому и быстрее тонет. Опытные туристы, идя в лес, берут с собой высокие крепкие палки. Хворостину можно развернуть горизонтально, опереться на нее и пробовать выбраться из болота.

Ведущая Леся Никитюк / пресс-служба Нового канала

Посмотреть, как это сделала Леся Никитюк, можно в тревел-шоу «Le Маршрутка» на сайте Нового канала.

Напомним,