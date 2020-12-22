Слава Каминская рассказала о связи с Сергеем Мельником: Я люблю красивых мужчин

22 декабря 2020 14:10 Юлия Крутиева
Слава Каминская рассказала о связи с Сергеем Мельником: Я люблю красивых мужчин
Певица Слава Каминская
instagram.com/babaslavka

За кулисами шоу «Новорічна ніч на каналі «Україна» Слава Каминская откровенно рассказала, имеет ли отношения с известным футболистом Сергеем Мельником.

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В масштабном шоу «Новорічна ніч на каналі «Україна» популярная группа «НЕАНГЕЛЫ» исполнит хит уходящего года, песню «Разорвал». 

На съемочной площадке Слава Каминская заявила, что недавно в ее жизни появился мужчина, а вот его имени не назвала, что и подтолкнуло окружающих задаться вопросом – кто же этот загадочный парень, которого звезда так успешно скрывает. И вспомнили Каминской недавний пост с известным украинским футболистом. 

Просто у меня есть прекрасный оператор Валера, который снимает безумно красивые видео, и он снял его в процессе, когда я была участницей танцевального шоу. Я ждала, когда Мельник вылетит, чтобы выложить видео. Выставила после. Серега, прости, ничего личного, просто видео красивое! – объяснила Слава.

Певица Слава Каминская / instagram.com/babaslavka
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По словам артистки, они с Сергеем познакомились на этом проекте и, хотя мужчина покорил ее сердце, романтических отношений между ними нет. 

Мы с ним одесситы. Ми просто два красивых одессита, – прокомментировала певица. – Ничего личного – у меня на тот момент уже были достаточно серьезные отношения, а Серега красивый – я люблю красивых мужчин! Люблю на них смотреть. И вообще люблю все красивое!

Певица Слава Каминская / instagram.com/babaslavka
Напомним, 

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