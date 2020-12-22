Слава Каминская рассказала о связи с Сергеем Мельником: Я люблю красивых мужчин
За кулисами шоу «Новорічна ніч на каналі «Україна» Слава Каминская откровенно рассказала, имеет ли отношения с известным футболистом Сергеем Мельником.
На съемочной площадке Слава Каминская заявила, что недавно в ее жизни появился мужчина, а вот его имени не назвала, что и подтолкнуло окружающих задаться вопросом – кто же этот загадочный парень, которого звезда так успешно скрывает. И вспомнили Каминской недавний пост с известным украинским футболистом.
Просто у меня есть прекрасный оператор Валера, который снимает безумно красивые видео, и он снял его в процессе, когда я была участницей танцевального шоу. Я ждала, когда Мельник вылетит, чтобы выложить видео. Выставила после. Серега, прости, ничего личного, просто видео красивое! – объяснила Слава.
Мы с ним одесситы. Ми просто два красивых одессита, – прокомментировала певица. – Ничего личного – у меня на тот момент уже были достаточно серьезные отношения, а Серега красивый – я люблю красивых мужчин! Люблю на них смотреть. И вообще люблю все красивое!