Леся Никитюк оказалась в постели с ведущим "Кохання на виживання": Искра у нас возникла очень давно
22 декабря 2020 02:00
Телеведущая Леся Никитюк
instagram.com/lesia_nikituk
Популярный певец Олег Кензов выйдет на сцену шоу с невероятной Лесей Никитюк с премьерой песни «Кое-что ещё».
Леся Никитюк и певец Олег Кензов сольются в ярком дуэте. На съемочной площадке ведущий реалити "Кохання на виживання-4" рассказал, что такая коллаборация сложилась не просто так.
На самом деле песню «Кое-что ещё» я писал для себя, но когда познакомился с Лесей и начал сотрудничать, увидел в ней что-то. Я сам парень из села, поэтому понял, что она «своя девчонка». Она просила: «Олег, напиши мне песню». А эта уже была написана, и я ей предложил послушать ее, как вариант. Она согласилась и все, – прокомментировал Олег Кензов за кулисами шоу.
Леся Никитюк и Олег Кензов / пресс-служба канала Украина
Заводная девушка. Мне понравилось – у меня было. Искра у нас возникла очень давно – без нее, наверное, и номера бы не было. То, что сегодня происходит в постели – это последствия искры, – поделился артист.
Леся Никитюк и Олег Кензов / пресс-служба канала Украина
Сама же Леся Никитюк появилась на сцене в довольно интересном наряде – розовом корсете с конусообразным бюстом и прозрачном пеньюаре в тон.
Мы хотели сделать праздник. Вызвать максимальное количество эмоций зрителей в новогоднюю ночь. Этот образ немного неожиданный для самой меня, думаю, для зрителей – тоже. Но он прикольный, ведь мы воссоздали образ жены Остина Пауэрса – сделали некую украинскую женщину Остина Пауэрса. А эта грудь просто будет бить салюты, чтобы у наших зрителей было хорошее настроение в течение всего 2021-го года! – прокомментировала свой образ ведущая Леся Никитюк.
Телеведущая Леся Никитюк / instagram.com/lesia_nikituk
Напомним,