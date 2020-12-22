Леся Никитюк оказалась в постели с ведущим "Кохання на виживання": Искра у нас возникла очень давно

22 декабря 2020 02:00 Юлия Крутиева
Леся Никитюк оказалась в постели с ведущим
Телеведущая Леся Никитюк
instagram.com/lesia_nikituk

Популярный певец Олег Кензов выйдет на сцену шоу с невероятной Лесей Никитюк с премьерой песни «Кое-что ещё».

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В грандиозном шоу "Новорічна ніч на каналі "Україна", которое телеканал Украина покажет 31 декабря в 20:00, ведущая Леся Никитюк и певец Олег Кензов сольются в ярком дуэте. На съемочной площадке ведущий реалити "Кохання на виживання-4" рассказал, что такая коллаборация сложилась не просто так.

На самом деле песню «Кое-что ещё» я писал для себя, но когда познакомился с Лесей и начал сотрудничать, увидел в ней что-то. Я сам парень из села, поэтому понял, что она «своя девчонка». Она просила: «Олег, напиши мне песню». А эта уже была написана, и я ей предложил послушать ее, как вариант. Она согласилась и все, – прокомментировал Олег Кензов за кулисами шоу.

Леся Никитюк и Олег Кензов / пресс-служба канала Украина

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Певец признался, что с Лесей знаком уже около 10 лет. Наверное, именно это позволило им в шоу оказаться в одной постели. К тому же, на интересный номер со своей изюминкой их вдохновило что-то большее, чем дружба.

Заводная девушка. Мне понравилось – у меня было. Искра у нас возникла очень давно – без нее, наверное, и номера бы не было. То, что сегодня происходит в постели – это последствия искры, – поделился артист.

Леся Никитюк и Олег Кензов / пресс-служба канала Украина

Сама же Леся Никитюк появилась на сцене в довольно интересном наряде – розовом корсете с конусообразным бюстом и прозрачном пеньюаре в тон.

Мы хотели сделать праздник. Вызвать максимальное количество эмоций зрителей в новогоднюю ночь. Этот образ немного неожиданный для самой меня, думаю, для зрителей – тоже. Но он прикольный, ведь мы воссоздали образ жены Остина Пауэрса – сделали некую украинскую женщину Остина Пауэрса. А эта грудь просто будет бить салюты, чтобы у наших зрителей было хорошее настроение в течение всего 2021-го года! – прокомментировала свой образ ведущая Леся Никитюк.

Телеведущая Леся Никитюк / instagram.com/lesia_nikituk

Напомним, 

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