Пинк серьезно травмировалась накануне новогодних праздников

2020 год для Пинк стал годом испытаний.

Одна из причин – пандемия коронавируса . В апреле Пинк сообщила, что у нее выявили COVID-19. Однако проходить лечение ей пришлось вместе с 3-летним сыном Джеймсоном.

К счастью, маме и сыну удалось побороть эту болезнь. После этого Пинк даже пожертвовала миллион долларов на борьбу с COVID-19. Но на этом проблемы у певицы не закончились.

Сначала Пинк наложили швы из-за разбитого бокала. Затем она подцепила стафилококковую инфекцию. А в преддверии новогодних праздников звезда серьезно травмировала ногу.

На своей странице в Инстаграм 41-летняя Пинк опубликовала фотографию с больничной койки и сообщила, что сломала лодыжку.

Как будто пережитого коронавируса было недостаточно для этого года! Сначала мне наложили швы через бокал, случайно разбился. Затем я подцепила стафилококковую инфекцию, - пишет певица.- Кто бы мог подумать, что для полного комплекта, я еще сломаю косточку!

Певица Пинк / instagram.com/pink

Также певица объяснила, в результате чего с ней приключилась такая неприятность.

На самом деле, я бежала вниз по лестнице, пытаясь увидеть Рождественскую звезду. Ха! Теперь не раньше 2021-го, - рассказала звезда.

Напомним,