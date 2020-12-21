Пинк серьезно травмировалась накануне новогодних праздников

21 декабря 2020 14:10 Юлия Крутиева
Пинк серьезно травмировалась накануне новогодних праздников
Певица Пинк
instagram.com/pink

2020 год для Пинк стал годом испытаний.

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Одна из причин – пандемия коронавируса. В апреле Пинк сообщила, что у нее выявили COVID-19. Однако проходить лечение ей пришлось вместе с 3-летним сыном Джеймсоном.

К счастью, маме и сыну удалось побороть эту болезнь. После этого Пинк даже пожертвовала миллион долларов на борьбу с COVID-19. Но на этом проблемы у певицы не закончились.

Сначала Пинк наложили швы из-за разбитого бокала. Затем она подцепила стафилококковую инфекцию. А в преддверии новогодних праздников звезда серьезно травмировала ногу.

На своей странице в Инстаграм 41-летняя Пинк опубликовала фотографию с больничной койки и сообщила, что сломала лодыжку.

Как будто пережитого коронавируса было недостаточно для этого года! Сначала мне наложили швы через бокал, случайно разбился. Затем я подцепила стафилококковую инфекцию, - пишет певица.- Кто бы мог подумать, что для полного комплекта, я еще сломаю косточку!

Певица Пинк / instagram.com/pink
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Также певица объяснила, в результате чего с ней приключилась такая неприятность.

На самом деле, я бежала вниз по лестнице, пытаясь увидеть Рождественскую звезду. Ха! Теперь не раньше 2021-го, - рассказала звезда.

Напомним, 

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