МАСКА: для создания одного образа необходимо около 5 тысяч евро

20 декабря 2020 23:10 Юлия Крутиева
МАСКА: для создания одного образа необходимо около 5 тысяч евро
МАСКА: для создания одного образа необходимо около 5 тысяч евро
пресс-служба

Телеканал «Украина» продолжает раскрывать имена героев грандиозного шоу-детектива «МАСКА».

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Дизайнеры Леся Патока и Назар Дидык в течение полугода работали над невероятными костюмами участников шоу МАСКА. Одним из них станет изысканная Пава, маска и наряд которой поразят самых заядлых любителей роскоши.

Волшебному костюму Павы могла бы позавидовать любая звезда, ведь он создан из самых ценных материалов. Сюртук сшили из итальянского жаккарда, эту изящную ткань отличает оригинальное плетение нитей. Чтобы наряд хорошо держал форму, материал дополнительно проклеили. Рубашку этого персонажа создали из тоненького шелка, ленту и элегантные перчатки – из бархата, а плащ – из парчи. Костюм Павы покрыт сотнями кристаллов Swarovski, которые создают оригинальный рисунок на одежде.

Для костюма Павы мы использовали невероятно дорогие материалы – итальянский шелк, бархат, ткань с парчой, ордены, огромное количество драгоценных камней, которые мы тоже заказывали из Италии. Все это – ручная работа, очень тонкая и кропотливая, но невероятно интересная и увлекательная, – рассказывает художник по костюмам проекта «МАСКА» Назар Дидык.

Не менее оригинальные и лапы героя – их сделали из специального материала Ева, украсив жаккардовыми бантами.

МАСКА: Пава

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Но самым большим вызовом для мастеров стало создание реалистичной головы Павы. Над основой работали скульпторы, потом голову покрывали более 500 перьев настоящей птицы, а клюв сделали из латекса. Завершение неповторимого образа Павы – чуб из натуральных перьев. Стоимость роскошного костюма дизайнер не раскрывает, но известно, что для создания одного образа необходимо около 5 тысяч евро.

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Отметим, украинский проект «МАСКА» на канале «Украина» будет состоять из рекордных для популярного формата The Masked Singer 12 эпизодов и поражает своими масштабами. Участниками музыкального шоу-детектива «МАСКА» станут украинские звезды – актеры, музыканты, комики, спортсмены, политики, ведущие и певцы. Но их личности – тайна, разгадать которую должны зрители. Ведущим телепроекта станет Владимир Остапчук.

Напомним, 

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