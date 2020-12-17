Холостячка. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн от 25.12.2020

17 декабря 2020 21:20 Юлия Крутиева
Холостячка. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн от 25.12.2020
Холостячка. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн от 25.12.2020
пресс-служба

25 декабря на телеканале СТБ выйдет выпуск реалити Холостячка. Жизнь после проекта.

Вы увидите долгожданный выпуск реалити, посвященный жизни после проекта «Холостячка». Самые яркие участники поделятся личными подробностями.

Наладил ли Назар общение со своим ребенком и нашел ли общий язык с мамой Платона? У кого из мужчин уже занято сердце? Неужели теплое общение между Ксенией и Женей не закончилось после проекта?

Почему в студию придет экс-участница «Холостяка»? И самый главный вопрос – как сложилась жизнь первой украинской Холостячки Ксении Мишиной с ее избранником? Смогла ли пара сохранить отношения? Не пропустите!

Холостячка. Жизнь после проекта смотрите 25 декабря в 19:00 на СТБ и позже онлайн на нашем сайте TV.UA. 

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