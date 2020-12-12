Холостячка: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 18.12.2020)

12 декабря 2020 22:10 Юлия Крутиева
Холостячка: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 18.12.2020)
Холостячка: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 18.12.2020)
пресс-служба

18 декабря на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет финальный 9 выпуск самого романтического реалити Холостячка.

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Смотрите в 9 выпуске реалити Холостячка: состоится финал романтического реалити «Холостячка». Из двух претендентов на сердце Ксения Мишина выберет того, с кем видит дальше свое будущее. Но прежде, чем сделать решающий выбор, Холостячка отправится на последние свидания сезона. С одним из участников девушка посетит автодром, после чего воспарит под куполом цирка! А со вторым мужчиной – совершит полет на параплане. Обе встречи будут наполнены экстримом и романтикой. А прежде, чем принять решение, Ксения откровенно поговорит с финалистами об отношениях, озвучив взаимные претензии. Не пропустите кульминационный момент проекта уже сегодня!

9 выпуск шоу Холостячка смотрите 18.12.2020 в 19:00 на СТБ и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски реалити-шоу Холостячка смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ

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