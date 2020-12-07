Холостячка: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 11.12.2020)

7 декабря 2020 20:40 Юлия Крутиева
Холостячка: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 11.12.2020)
Холостячка: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 11.12.2020)
пресс-служба

11 декабря на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир вышла 8 выпуск самого романтического реалити Холостячка.

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Смотрите в 8 выпуске реалити Холостячка: Борьба за сердце первой украинской Холостячки стремительно движется к финалу. В тройке лидеров окажутся мужчины, которые семь недель выдерживали конкуренцию, напряжение и провокации со стороны соперников, но, несмотря на это, продолжали бороться за внимание и расположение Ксении. С каждым из них у Холостячки уже выстроена своя история отношений, но чтобы не ошибиться в выборе, Ксения решилась на довольно-таки серьезный шаг - знакомство с родителями мужчин. Желая завладеть сердцем Холостячки, один из участников «посвятит» Ксении целую улицу родного города. Другой окунет девушку в экзотическую атмосферу романтики и любви. А третий попытается хитростью выманить заветное «да» ещё до финала! Однако знакомство с семьями мужчин вызовет не только приятные впечатления у Ксении. От кого на восьмой неделе Ксения услышит неожиданное признание? Какой фаворит сначала получит бутоньерку, а затем попадет в черный список? С кем девушке придется конкурировать за внимание одного из мужчин?

8 выпуск шоу Холостячка смотрите 11.12.2020 в 19:00 на СТБ и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски реалити-шоу Холостячка смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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