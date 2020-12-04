Холостячка: кто покинул проект в 7 выпуске от 04.12.2020

Холостячка: кто покинул проект в 7 выпуске от 04.12.2020

4 декабря на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 7 выпуск самого романтического реалити Холостячка.

Холостячка Ксения Мишина вроде бы уже хорошо узнала мужчин, однако неожиданности ее все-таки ждут практически каждое свидание с каждым из них.

За шаг до финала Ксения Мишина проверила правдивость любовных признаний. Чтобы убедить Ксению в своих чувствах, мужчины пошли на рискованные шаги. Для кого это обернулось вылетом с проекта?

Кого же из претендентов на руку и сердце – выгнала в 7 выпуске Ксения Мишина? К сожалению, в 7 выпуске реалити Холостячка от 04.12.2020 проект покинул Евгений Ковтуненко.

Новый выпуск реалити "Холостячка" смотрите в следующую пятницу, 11 декабря, в 19:00 на СТБ.