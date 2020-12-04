Холостячка: зодиакальная совместимость Ксении Мишиной с участниками проекта от Хаяла Алекперова
Борьба за сердце первой украинской Холостячки стала еще более напряженной, ведь претендентов на сердце Ксении Мишиной осталось всего четыре.
Ксения по знаку зодиака – Близнецы, а по восточному гороскопу – Змея. От природы девушка обладает невероятной сексуальной энергией и притягательностью. Находиться в центре внимания противоположного пола для нее – привычно и естественно, – рассказывает Хаял Алекперов. – При этом женщина Близнецы – загадочна и неповторима. Она совмещает в себе и лед, и пламя, а потому строить отношения с такой противоречивой натурой весьма непросто. Одними лишь комплиментами и знаками внимания сердце такой красавицы завоевать невозможно. Чтобы впечатлить ее, мужчине стоит подкреплять свои слова и намерения уверенностью и решительными действиями. Согласно гороскопу, мудрость и проницательность – отличительные качества Ксении. Даже за самой яркой мишурой красивых жестов она сумеет рассмотреть истинные мотивы человека. Так что добиться ее расположения – нелегкая задача. В любви такая женщина, несмотря на страстную натуру, в первую очередь все-таки руководствуется разумом. А если мужчине удастся завоевать ее любовь, то он может рассчитывать на верность и поддержку. Но при этом стоит помнить, что ее лояльность – не повод расслабляться. В этой женщине всегда будет оставаться шлейф таинственности и загадки.
Девушка-Близнецы, рожденная в год Змеи, скорее всего, обратит внимание на надежного мужчину, который с одной стороны сможет относиться к ней, как к равноправному партнеру, а с другой – сможет стать ей опорой в трудные минуты. С человеком, который попытается подчинить и полностью взять на себя роль лидера, будущее у нее, вероятно, не сложится. Также в избраннике она обращает внимание на духовную организацию. А потому даже небольшие отличия в моральных ценностях и отношении к окружающему миру могут стать решающими для Ксении в выборе партнера, – отметил Хаял Алекперов.
Зодиакальная совместимость Ксении с участниками проекта
Андрей Рыбак
Андрей – Лев по гороскопу. Добиваться поставленных целей любой ценой – тактика, по которой он привык жить. А то, что намеченная вершина не дается ему легко, еще больше раззадоривает мужчину-Льва. По природе своей представители этого знака – победители. Но если чувствуют, что есть риск потерпеть поражения, могут вести себя крайне осторожно и даже неуверенно. Ведь для них быть отвергнутым или проиграть – настоящая фобия. Скорее всего, именно потому в Андрее то и дело борются сомнения и страх открыться в любви. Союз мужчины Льва и женщины-Близнецов, будет страстным. Но при этом эмоции могут часто брать верх над здравым смыслом. А разрешать конфликты взрывным Львам и Близнецам, которые полны внутренних противоречий, очень непросто.
Александр Эллерт
Евгений Ковтуненко
Знак зодиака Евгения – Рыбы – наделяет его оптимистичным восприятием мира и желанием во всем находить свои плюсы. Мягкий и добродушный характер делает его почти идеальным партнером, который может не только выслушать, но и поддержать, и успокоить, и мотивировать к новым свершениям. В любовных отношениях мужчина-Рыбы романтик, который всегда сможет удивить приятным сюрпризом. Но при этом ему может не хватать уверенности и твердости в своих решениях. В союзе он как правило-голова, но его женщина – шея, которая им руководит.
Алексей Тригубенко
Застенчивость и скромность Алексея – заслуга знака зодиака, под которым он родился. Он – Скорпион, а потому привык осторожничать. Но при этом Алексей рожден в год Дракона. А потому не приемлет полутонов. Его намерения всегда серьезны и понятны. Мужчины-Драконы – прирожденные спасатели, для которых на первом месте честь и достоинство. Если они чувствуют несерьезное отношении к себе, могут отдалиться или вовсе закрыться. С теми, кто их ценит, они по-настоящему щедры. И в материальном, и в эмоциональном плане. В союзе с женщиной-Змеей, которой является Ксения, у Дракона есть все шансы достичь полной гармонии и взаимопонимания. Ведь в этой паре будут не только страсть, но и желание дополнять друг друга.
Какой выбор сделает Ксения Мишина уже в 7 выпуске, узнайте в пятницу, 4 декабря в 19:00, в романтическом реалити «Холостячка» на СТБ!
Напомним,