Внучка Софии Ротару поделилась кадрами со дня рождения своего нового бойфренда
19-летняя Соня Евдокименко счастлива в новых отношениях.
Совместные снимки пары в Сети найти невозможно. Влюбленные публикуют фотографии лишь в Инстаграм-сториз, и делают это очень редко.
На днях у влюбленных был особенный день, в честь чего Соня Евдокименко поделилась с поклонниками кадром со своим возлюбленным. Денис Жаданов праздновал свое 32-летие.
Яркими кадрами со словами благодарности своей любимой Соне Андрей поделился на своей странице в Инстаграм.
Вечером влюбленные в компании своих друзей отправились в одно из местных заведений, где продолжили празднование дня рождения.
Напомним,