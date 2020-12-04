Внучка Софии Ротару поделилась кадрами со дня рождения своего нового бойфренда

19-летняя Соня Евдокименко счастлива в новых отношениях.

Месяц назад внучка Софии Ротару – Соня Евдокименко – рассекретила свой новый роман и впервые показала бойфренда. Им оказался IT-предприниматель, вице-президент по маркетингу компании Readdle Денис Жаданов.

Совместные снимки пары в Сети найти невозможно. Влюбленные публикуют фотографии лишь в Инстаграм-сториз, и делают это очень редко.

На днях у влюбленных был особенный день, в честь чего Соня Евдокименко поделилась с поклонниками кадром со своим возлюбленным. Денис Жаданов праздновал свое 32-летие.

Сейчас Соня со своим молодым человеком находятся на отдыхе в Майями. Там 19-летняя модель устроила своего любимому сюрприз: с самого утра их номер отеля был украшен воздушными шарами, а также для мужчины был приготовлен романтический завтрак.

Яркими кадрами со словами благодарности своей любимой Соне Андрей поделился на своей странице в Инстаграм.

Вечером влюбленные в компании своих друзей отправились в одно из местных заведений, где продолжили празднование дня рождения.

Напомним,