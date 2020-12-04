Топ-модель по-украински: участница реалити впервые показала 1,5-месячного сына и рассекретила его имя

Выпускница модельного реалити Нового канала Юлия Биньковская рассказала, каким растет ее сын.

Полтора месяца назад выпускница третьего сезона «Топ-модели по-украински» (Новый канал) Юлия Биньковская перешла в новый статус – она стала мамой. Таким переменам в жизни девушка очень рада – пока что материнство дается ей легко.

Быть мамой – не настолько сложно, как я думала. Конечно, хотелось бы больше спать, но это не страшно, – смеется Юлия. – Малыш растет очень послушным. Плачет только, когда хочет есть. Все остальное время или спит, или просто лежит молча. Он уже начинает понимать, что происходит вокруг. Иногда даже улыбается. За полтора месяца малыш набрал почти килограмм – сейчас весит 4,76 кило.

Первенец участницы реалити Топ-модель по-украински Юлии Биньковской / instagram.com/julia_binkovska

Юля и ее парень Антон назвали сына Степаном. Пара уже успела покрестить своего первенца.

Крестины мы отмечали в ресторане, пригласили туда только самых близких – крестных и родственников, – призналась Биньковская.

Крестины сына Юлии Биньковской / instagram.com/julia_binkovska

Кстати, за девять месяцев беременности девушка набрала 17 килограммов! А вот сколько весит после родов, не знает до сих пор – говорит, страшно становиться на весы.

Юлия Биньковская / instagram.com/julia_binkovska

Отметим, Юля родила первенца 16 октября – в день премьеры Суперсезона модельного реалити. В нем за победу борются самые яркие участницы предыдущих сезонов проекта. Смотрите «Супер Топ-модель по-украински» каждый понедельник в 19:00 на Новом канале!

Напомним,