Феноменально похудевшая Ребел Уилсон закрутила роман с миллиардером

3 декабря 2020 16:05 Юлия Крутиева
Феноменально похудевшая Ребел Уилсон закрутила роман с миллиардером
Актриса Ребел Уилсон
instagram.com/rebelwilson

Похоже, Ребел Уилсон решила кардинально изменить свою жизнь.

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В 2020 году звезда фильма «Отпетые мошенницы» Ребел Уилсон стала одной из самых обсуждаемых актрис. Все благодаря своей решимости и силе воли.

В конце осени Уилсон удивила всех своим похудением. Вдохновившись примером певицы Алель, актрисе удалось избавиться от 45 килограммов лишнего веса.

Но и зимой Ребел не позволяет заскучать публике. На днях звезда призналась, что у нее начала налаживаться личная жизнь. Сейчас она находится в отношениях.

Более того, своего избранника Уилсон показала в Инстаграм. Покорить сердце актрисы удалось довольно завидному жениху. Им оказался миллиардер Джейкоб Буш.

Кто-то спрашивает меня, «тот горячий парень в твоем Инстаграме – бойфренд?» Да, он мой парень, - заявила артистка.

Ребел Уилсон и Джейкоб Буш / instagram.com/rebelwilson
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Более того, Ребел отметила, что отношения с Джейкобом начались еще до того, как она начала свой путь к похудению. 

Это доказательство того, что вам не обязательно быть какого-то определенного размера, чтобы завести отношения, - подчеркнула Уилсон.

Ребел Уилсон и Джейкоб Буш / instagram.com/rebelwilson
Напомним, 

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