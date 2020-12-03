Феноменально похудевшая Ребел Уилсон закрутила роман с миллиардером
Похоже, Ребел Уилсон решила кардинально изменить свою жизнь.
В конце осени Уилсон удивила всех своим похудением. Вдохновившись примером певицы Алель, актрисе удалось избавиться от 45 килограммов лишнего веса.
Но и зимой Ребел не позволяет заскучать публике. На днях звезда призналась, что у нее начала налаживаться личная жизнь. Сейчас она находится в отношениях.
Более того, своего избранника Уилсон показала в Инстаграм. Покорить сердце актрисы удалось довольно завидному жениху. Им оказался миллиардер Джейкоб Буш.
Кто-то спрашивает меня, «тот горячий парень в твоем Инстаграме – бойфренд?» Да, он мой парень, - заявила артистка.
Это доказательство того, что вам не обязательно быть какого-то определенного размера, чтобы завести отношения, - подчеркнула Уилсон.