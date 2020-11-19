Ребел Уилсон удивила результатом своего похудения: пошла по стопам Адель

19 ноября 2020 14:25 Юлия Крутиева
Ребел Уилсон удивила результатом своего похудения: пошла по стопам Адель
Актриса Ребел Уилсон
Fotobank / GettyImages

Похоже, Ребел Уилсон решила повторить фурор Адель.

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В 2019 году Адель удалось ошеломить публику по всему миру своим феноменальным похудением. После болезненного развода певица взялась за свою фигуру и смогла избавиться от 45 килограммов.

В 2020 году своим преображением решила удивить публику Ребел Уилсон. Звезда фильма «Отпетые мошенницы» активно занялась спортом и пересмотрела рацион своего питания.

Актриса Ребел Уилсон до похудения / Fotobank / GettyImages

Цель актрисы к концу 2020-го – весить 75 килограммов. Чтобы достичь этой цифры, звезда заручилась поддержкой фитнес-тренера и диетолога. Они помогли Ребел расставить приоритеты в физических упражнениях и питании.

Актриса Ребел Уилсон / instagram.com/rebelwilson

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Старания Уилсон не проходят зря. Уже сейчас она хвастается первыми успехами на своей странице в Инстаграм. Если ранее актриса весила больше 100 кг, то сейчас весы показывают цифру 80.

Раньше я большую часть времени потребляла около 3000 калорий в день, и обычно все они шли от углеводов, поэтому я постоянно чувствовала себя голодной, - делиться звезда. - Теперь я перешла на диету с высоким количеством белка, и для меня это сложно, так как раньше я ела не так много мяса. Теперь я ем рыбу и куриную грудку.

Актриса Ребел Уилсон во время похудения / instagram.com/rebelwilson

Напомним, 

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