МАСКА: Художник – о костюмах: Мы делаем нечто уникальное, создаем то, чего в мире нет

19 ноября 2020 11:35 Юлия Крутиева
МАСКА: Художник – о костюмах: Мы делаем нечто уникальное, создаем то, чего в мире нет
МАСКА: Художник – о костюмах: Мы делаем нечто уникальное, создаем то, чего в мире нет
пресс-служба канала Украина

Телеканал Украина готовит для своих зрителей грандиозную премьеру – масштабное гипершоу МАСКА, которое является адаптацией мирового бестселлера The Masked Singer.

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Проект, который стал безумно популярным во всем мире, – скоро увидят и украинцы. В программе «Зірковий шлях» на канале «Украина» создатели шоу МАСКА рассказали, сколько композиций готовят участники для выступления на сцене шоу и каких специалистов привлекли к созданию невероятных костюмов.

Согласно правилам проекта, участники будут петь на сцене в непривычном, полностью закрытом костюме, чтобы не раскрыть свою личность. Задача зрителей и звездных детективов – отгадать, какие знаменитости могут прятаться за масками. С каждым из 16 участников работает педагог по вокалу. И каждому лично подбирают песню, которая зазвучит по-новому. То есть, если это был тяжелый рок, то зрителей могут удивить его лирическим кавером. Или же наоборот.

Мы глобально не меняем голоса во время пения, как это делают в других шоу. «МАСКА» – это уникальный проект. Мы находим с участниками такую вокальную манеру, чтобы зрители их не узнали, – отмечает музыкальный продюсер шоу Сергей Грачев.

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В каждой следующей программе участник будет исполнять новую песню, поэтому в целом команда «МАСКИ» должна подготовить около сотни уникальных композиций. Невероятно впечатляющими будут и костюмы-маски. Над ними работают талантливые украинские художники-костюмеры – Назар Дидык и Леся Патока. Все они неповторимы и не имеют аналогов на украинском телевидении. Ведь каждый образ со своей историей и миссией. К такому особенному делу привлекли даже скульпторов и архитекторов.

Мы делаем нечто уникальное. Я бы могла сказать, что это можно сравнить с подготовкой костюмов для какого-то полнометражного фильма, но нет. Там ты создаешь костюмы для определенного периода, можно посмотреть в Интернете, как это делают, например, в Голливуде. Мы же создаем то, чего в мире нет. Поэтому в определенной степени мы первопроходцы, – рассказывает Леся Патока. – Например, скульптор отливала для одного героя рога и копыта. Два персонажа имеют очень специфическую текстуру кожи, поэтому мы с помощью лазерной коррекции делали нарезку 8 тысяч деталей. И чтобы придать эту текстуру, мы все выклеиваем вручную.

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Как сообщалось ранее, украинский проект «МАСКА» будет состоять из рекордных для популярного формата The Masked Singer 12 эпизодов и поражает своими масштабами. Участниками музыкального шоу-детектива «МАСКА» на канале «Украина» станут украинские звезды – актеры, музыканты, комики, спортсмены, политики, ведущие и певцы. Но их личности – тайна, разгадать которую должны зрители. Ведущим телепроекта станет Владимир Остапчук.

Напомним,

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