МАСКА: Художник – о костюмах: Мы делаем нечто уникальное, создаем то, чего в мире нет
Телеканал Украина готовит для своих зрителей грандиозную премьеру – масштабное гипершоу МАСКА, которое является адаптацией мирового бестселлера The Masked Singer.
Согласно правилам проекта, участники будут петь на сцене в непривычном, полностью закрытом костюме, чтобы не раскрыть свою личность. Задача зрителей и звездных детективов – отгадать, какие знаменитости могут прятаться за масками. С каждым из 16 участников работает педагог по вокалу. И каждому лично подбирают песню, которая зазвучит по-новому. То есть, если это был тяжелый рок, то зрителей могут удивить его лирическим кавером. Или же наоборот.
Мы глобально не меняем голоса во время пения, как это делают в других шоу. «МАСКА» – это уникальный проект. Мы находим с участниками такую вокальную манеру, чтобы зрители их не узнали, – отмечает музыкальный продюсер шоу Сергей Грачев.
Мы делаем нечто уникальное. Я бы могла сказать, что это можно сравнить с подготовкой костюмов для какого-то полнометражного фильма, но нет. Там ты создаешь костюмы для определенного периода, можно посмотреть в Интернете, как это делают, например, в Голливуде. Мы же создаем то, чего в мире нет. Поэтому в определенной степени мы первопроходцы, – рассказывает Леся Патока. – Например, скульптор отливала для одного героя рога и копыта. Два персонажа имеют очень специфическую текстуру кожи, поэтому мы с помощью лазерной коррекции делали нарезку 8 тысяч деталей. И чтобы придать эту текстуру, мы все выклеиваем вручную.
Напомним,