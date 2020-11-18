Великі Вуйки. Вдома краще: стали известны дата премьеры и имя нового актера
Уже 30 ноября в 20:45 зрители «1+1» увидят долгожданную премьеру нового сезона комедийного сериала «Великі Вуйки».
Стало известно, что роль иностранного инвестора в новом сезоне комедийной истории, который выйдет под названием «Великі Вуйки. Вдома краще», исполнил украинский актер театра и кино Сергей Сафрончик. На счету актера около 30 ролей в кино и сериалах и более 2 десятков театральных работ, среди которых - постановка по пьесе «Лето и дым» Теннесси Уильямса, режиссером которой выступил Андрей Жолдкак.
На роль иностранного инвестора было несколько претендентов. Для нас было важно, чтобы у актера был акцент, который в сериале раскроет его национальность и, соответственно, характер. Сергей Сафрончик подошел по всем необходимым критериям, у него очень мощная актерская школа, и мы довольны его игрой в проекте, - рассказал креативный продюсер и актер сериала Юрий Горбунов.
Сериал «Великі Вуйки. Вдома краще» станет продолжением осенней комедийной линейки сериалов «1+1», в которую также вошел проект «СидОренко-СидорЕнко», новые серии которого зрители могут видеть в эфире канала с понедельника по среду в 21:45, и новый сериал «Родня», в котором одну из ролей исполняет украинский продюсер, артист и шоумен ПТП (Потап). Премьера комедии «Родня» состоится уже скоро.
Создатели проекта интригуют, что сейчас это далеко не весь состав новых звездных актеров сериала. Так что следите за новостями «1+1» и не пропустите премьеру украиноязычной комедии «Великі Вуйки. Вдома краще» уже 30 ноября в 20:45 на «1+1».
Напомним,