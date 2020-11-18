Великі Вуйки. Вдома краще: стали известны дата премьеры и имя нового актера

18 ноября 2020 23:30 Юлия Крутиева
Великі Вуйки. Вдома краще: стали известны дата премьеры и имя нового актера
Великі Вуйки. Вдома краще: стали известны дата премьеры и имя нового актера
пресс-служба

Уже 30 ноября в 20:45 зрители «1+1» увидят долгожданную премьеру нового сезона комедийного сериала «Великі Вуйки».

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В новых сериях село Великі Вуйки будет превращаться в европейский курорт, ведь после прокладки дороги частный инвестор построил там отель. Но только на строительстве гостиничного комплекса дела инвестора и главных героев сериала не завершатся. Немец по имени Бергер надолго останется в Великих Вуйках, где его ждет не только удивление от неожиданных выходок гуцулов, но и нежные чувства к одной из героинь сериала.

Стало известно, что роль иностранного инвестора в новом сезоне комедийной истории, который выйдет под названием «Великі Вуйки. Вдома краще», исполнил украинский актер театра и кино Сергей Сафрончик. На счету актера около 30 ролей в кино и сериалах и более 2 десятков театральных работ, среди которых - постановка по пьесе «Лето и дым» Теннесси Уильямса, режиссером которой выступил Андрей Жолдкак.

На роль иностранного инвестора было несколько претендентов. Для нас было важно, чтобы у актера был акцент, который в сериале раскроет его национальность и, соответственно, характер. Сергей Сафрончик подошел по всем необходимым критериям, у него очень мощная актерская школа, и мы довольны его игрой в проекте, - рассказал креативный продюсер и актер сериала Юрий Горбунов.

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Кроме попыток превратить Великі Вуйки на европейский курорт, у героев сериала будет немало романтических историй, за которыми будет интересно наблюдать зрителям. Так, неожиданно будут развиваться отношения Ирки и Штефка, каждый из которых имеет непростой характер. Но особенно зрителям придется поволноваться за будущее Ивана и его избранницы Галины, роль которой исполняет Надежда Мейхер. Они строят свою семью уже в Великих Вуйках, а столичной женщине Галине к простым сельским условиям нужно еще привыкнуть.

Сериал «Великі Вуйки. Вдома краще» станет продолжением осенней комедийной линейки сериалов «1+1», в которую также вошел проект «СидОренко-СидорЕнко», новые серии которого зрители могут видеть в эфире канала с понедельника по среду в 21:45, и новый сериал «Родня», в котором одну из ролей исполняет украинский продюсер, артист и шоумен ПТП (Потап). Премьера комедии «Родня» состоится уже скоро.

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Также напомним, что роли в сериале «Великі Вуйки. Вдома краще» выполняют и популярные звезды украинского шоу-бизнеса. Так, уже известно, что в новом сезоне появятся певица, тренер «Голосу країни» Тина Кароль, актер студии «Квартал 95» Евгений Кошевой и звезда юмористических проектов телеканалов «1+1» и «ТЕТ» Юрий Ткач.

Создатели проекта интригуют, что сейчас это далеко не весь состав новых звездных актеров сериала. Так что следите за новостями «1+1» и не пропустите премьеру украиноязычной комедии «Великі Вуйки. Вдома краще» уже 30 ноября в 20:45 на «1+1».

Напомним,

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