Актер сериала "Вызов" Сергей Кучеренко: За первый месяц съемок я похудел на 7 килограмм
Телеканал «Украина» подготовил уникальный проект о работе и жизни спасателей.
Сергей, сериал «Вызов» по своей сути довольно непростой, а вам еще и досталась роль командира оперативно-спасательного загона. Близок ли Лиховий по характеру к вам? Чему пришлось учиться для роли?
– Я актер–одиночка по своей сущности. Я привык отвечать за себя, за свою семью и друзей. А тут появилась ответственность за что-то гораздо большее, и ты понимаешь, что в данный момент от тебя и твоего решения зависит чья-то жизнь и это очень сложно! Мне нужно было хотя бы попытаться иногда напрочь уходить от эмоций. Потому что во время работы, спасательной операции, мой персонаж – это робот, машина, он как компьютер вычисляет: «Ты делаешь это, это и это, а ты – то. Все, вперед!» И когда уже заканчивается операция, ты понимаешь, сколько усилий и физических, и душевных на это уходит. Это сложно, но интересно. В моем опыте подобных ролей не было, вот именно в таком виде. Поэтому я понял насколько важно и ценно открывать что-то новое в себе.
Какие сложности возникали во время работы?
Кроме работы в кино, вас можно увидеть на театральной сцене. Насколько важна для вас эта работа? Могли бы представить жизнь без кино или театра? Без чего было бы сложнее?
– Театр и кино. Вроде бы профессия одна – ты актер. Но это, что называется, совершенно разные вещи. Если театр – это процесс, репетиция, поиск, ошибки и их исправление – постоянное внутреннее самокопание, а главное – актер имеет время разобраться. То кино – это больше эксплуатация – ты эксплуатируешь свой опыт, багаж, который, в принципе, получаешь в театре. Так что я не пытаюсь разделять эти вещи. Но все же театр – это то, что постоянно поддерживает актера в творческой форме – здесь можно экспериментировать с собой и над собой.
Сейчас все чаще слышно о возвращении жестких карантинных рамок. Как относитесь к этому? Что самое сложное принять в ситуации изоляции?
Вы сказали, что во время карантина просмотрели немало фильмов, могли бы выделить, что запомнилось больше всего?
– Должен отметить, что в последние лет 10 происходит перекос в сторону сериалов. Все же сериалы занимают большую долю, поэтому я сделал упор на них. Наконец-то посмотрел все сезоны «Игры престолов», «Черный список», «Во все тяжкие», «Чернобыль», «Манифест». И хочу выделить в этих сериалах, да и, наверное, как в любом кино – самое главное – идея и сценарий. А все остальное зависит от возможностей и людей, которые реализуют эту идею.