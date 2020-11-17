Актер сериала "Вызов" Сергей Кучеренко: За первый месяц съемок я похудел на 7 килограмм

Телеканал «Украина» подготовил уникальный проект о работе и жизни спасателей.

23 ноября в 17:00 на канале «Украина» состоится показ премьерных серий криминального экшна «Вызов» , который создавался при поддержке Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Одну из главных ролей в 40-серийном фильме сыграл актер Сергей Кучеренко.

Сергей, сериал «Вызов» по своей сути довольно непростой, а вам еще и досталась роль командира оперативно-спасательного загона. Близок ли Лиховий по характеру к вам? Чему пришлось учиться для роли?

– Я актер–одиночка по своей сущности. Я привык отвечать за себя, за свою семью и друзей. А тут появилась ответственность за что-то гораздо большее, и ты понимаешь, что в данный момент от тебя и твоего решения зависит чья-то жизнь и это очень сложно! Мне нужно было хотя бы попытаться иногда напрочь уходить от эмоций. Потому что во время работы, спасательной операции, мой персонаж – это робот, машина, он как компьютер вычисляет: «Ты делаешь это, это и это, а ты – то. Все, вперед!» И когда уже заканчивается операция, ты понимаешь, сколько усилий и физических, и душевных на это уходит. Это сложно, но интересно. В моем опыте подобных ролей не было, вот именно в таком виде. Поэтому я понял насколько важно и ценно открывать что-то новое в себе.

Какие сложности возникали во время работы?

– Наверное, это физическая подготовка. Я этими ребятами просто восхищаюсь! Мне за ними гнаться и гнаться! Мы снимали летом, когда жара далеко за 30 градусов. А когда одеваешь на себя эту байовку, каску, а сверху еще и баллон, который весит 14 килограмм. И нужно куда-то бежать, лететь. Иногда бывало, что футболку, которую я надевал под байовку, за смену менял раза четыре и ни на одной не было сухого места. Так, за первый месяц я похудел на 7 кило. Представляете?! Но потом втянулся и все стало гораздо проще.

Кроме работы в кино, вас можно увидеть на театральной сцене. Насколько важна для вас эта работа? Могли бы представить жизнь без кино или театра? Без чего было бы сложнее?

– Театр и кино. Вроде бы профессия одна – ты актер. Но это, что называется, совершенно разные вещи. Если театр – это процесс, репетиция, поиск, ошибки и их исправление – постоянное внутреннее самокопание, а главное – актер имеет время разобраться. То кино – это больше эксплуатация – ты эксплуатируешь свой опыт, багаж, который, в принципе, получаешь в театре. Так что я не пытаюсь разделять эти вещи. Но все же театр – это то, что постоянно поддерживает актера в творческой форме – здесь можно экспериментировать с собой и над собой.

Сейчас все чаще слышно о возвращении жестких карантинных рамок. Как относитесь к этому? Что самое сложное принять в ситуации изоляции?

– Вот, когда в прошлый раз был строгий карантин, весной, я его как-то нормально пережил, в том смысле, что никуда не надо бежать. За это время я сколько книг перечитал, сколько фильмов пересмотрел и начал плотно работать с монтажной программой. Что-то для себя в этом находил, и думаю, что мой рост и развитие не остановилось. Но, в принципе, конечно, этот карантин для нас – это очень большой удар, а особенно для театра! Даже сейчас это чувствуется, вот, вроде, пока жестких мер не ввели, но все равно. Вот мы играем в театре комедию, привыкшие, что всегда полный зал, зритель нас воспринимает – мы чувствуем зал, настроение, отдачу зрителя. А тут выходим и видим, что по всему залу сидят человек 40, все в масках – не видно их выражение, не чувствуется их отдача. Это тяжело.

Вы сказали, что во время карантина просмотрели немало фильмов, могли бы выделить, что запомнилось больше всего?

– Должен отметить, что в последние лет 10 происходит перекос в сторону сериалов. Все же сериалы занимают большую долю, поэтому я сделал упор на них. Наконец-то посмотрел все сезоны «Игры престолов», «Черный список», «Во все тяжкие», «Чернобыль», «Манифест». И хочу выделить в этих сериалах, да и, наверное, как в любом кино – самое главное – идея и сценарий. А все остальное зависит от возможностей и людей, которые реализуют эту идею.