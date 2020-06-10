Канал Украина начал съемки сериала Вызов – о героическом труде ГСЧС
В Киеве начались съемки 40-серийного фильма Вызов производства продакшнов IVORY films и Теле Про по заказу канала Украина.
Этот проект – актуален, как никогда. Сейчас все обратили внимание и оценили труд тех, кто постоянно рядом – врачей, пожарных, спасателей, учителей. Я очень рада, что полтора года назад к нам пришла Светлана Усенко с такой простой и одновременно такой сложной идеей. Мы долго разрабатывали ее, сняли пилотную серию и вошли в производство вместе с резким изменением реальности вокруг нас. Сериал будет актуальным, социально важным для всех,– рассказала продюсер проекта, директор продакшн-компании «Теле Про», Елена Канишевская.
В основе сериала – реальные, невыдуманные сюжеты. Каждый эпизод расскажет зрителям две отдельные истории спасения, соединенные между собой непредвиденными обстоятельствами.
Спасая людей, герои проекта каждый раз будут оказываться перед своим непростым выбором.
В сериале мы не просто будем рассказывать зрителям истории о спасении людей, мы учим их быть осторожнее, чтобы не попасть в беду. А еще мы расскажем, как правильно действовать в критических ситуациях, какие ошибки недопустимы. Словом, научим наших зрителей школе выживания,– поделилась руководитель проекта Светлана Усенко.
Участие в таком проекте поможет нам показать общественности всю многогранность работы Службы спасения. Возможно, после просмотра, кто-то почувствует и в себе желание посвятить свою жизнь помощи людям и вместе мы сможем сделать этот мир немножечко безопаснее,– рассказала пресс-секретарь ГСЧС Украины Ольга Козак.
Режиссерами-постановщиками картины стали Дмитрий Пометнев и Евгений Доронин. Оператор-постановщик – Иван Бородин. Продюсеры – Елена Канишевская, Ирина Жигалюк, Светлана Усенко, Олег Рогожа, Илларион Павлюк, Владимир Рыбась, Захария Гринишин. Созданием сценария и контролем творческого процесса занимается компания «Теле Про».
Производством сериала по заказу канала «Украина» занимается продакшн IVORY films. Съемки картины проходят в Киеве и Киевской области.
Напомним,