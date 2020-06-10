Канал Украина начал съемки сериала Вызов – о героическом труде ГСЧС

10 июня 2020 19:00 Юлия Крутиева
Канал Украина начал съемки сериала Вызов – о героическом труде ГСЧС
Канал Украина начал съемки сериала Вызов – о героическом труде ГСЧС
Ivory Films

В Киеве начались съемки 40-серийного фильма Вызов производства продакшнов IVORY films и Теле Про по заказу канала Украина.

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Это первый телевизионный проект, который создается благодаря тесному сотрудничеству с Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям. Героями новой картины, которую зрители увидят на экранах осенью, станут пожарные, пиротехники, альпинисты, кинологи, водолазы, психологи и парамедики. «Вызов» подробнее познакомит украинцев с профессией спасатель и расскажет о нелегком труде ГСЧС, ведь каждый раз вытягивая из смертельной опасности пострадавших, каждый спасатель прежде всего рискует собственной жизнью.

Этот проект – актуален, как никогда. Сейчас все обратили внимание и оценили труд тех, кто постоянно рядом – врачей, пожарных, спасателей, учителей. Я очень рада, что полтора года назад к нам пришла Светлана Усенко с такой простой и одновременно такой сложной идеей. Мы долго разрабатывали ее, сняли пилотную серию и вошли в производство вместе с резким изменением реальности вокруг нас. Сериал будет актуальным, социально важным для всех,
– рассказала продюсер проекта, директор продакшн-компании «Теле Про», Елена Канишевская.

Канал Украина начал съемки сериала Вызов – о героическом труде ГСЧС / Ivory Films

В основе сериала – реальные, невыдуманные сюжеты. Каждый эпизод расскажет зрителям две отдельные истории спасения, соединенные между собой непредвиденными обстоятельствами.

Спасая людей, герои проекта каждый раз будут оказываться перед своим непростым выбором.

В сериале мы не просто будем рассказывать зрителям истории о спасении людей, мы учим их быть осторожнее, чтобы не попасть в беду. А еще мы расскажем, как правильно действовать в критических ситуациях, какие ошибки недопустимы. Словом, научим наших зрителей школе выживания,
– поделилась руководитель проекта Светлана Усенко.

Канал Украина начал съемки сериала Вызов – о героическом труде ГСЧС / Ivory Films

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Главные роли в фильме сыграют Сергей Кучеренко, Геннадий Попенко, Елена Завгородняя, Владимир Гончаров, Алексей Хильский, Дмитрий Бурма, Тамара Морозова, Евгения Нечипоренко, Михаил Кришталь. И, наряду с профессиональными актерами, в кадре будут работать и настоящие сотрудники ГСЧС.

Участие в таком проекте поможет нам показать общественности всю многогранность работы Службы спасения. Возможно, после просмотра, кто-то почувствует и в себе желание посвятить свою жизнь помощи людям и вместе мы сможем сделать этот мир немножечко безопаснее,
– рассказала пресс-секретарь ГСЧС Украины Ольга Козак.

Канал Украина начал съемки сериала Вызов – о героическом труде ГСЧС / Ivory Films

Режиссерами-постановщиками картины стали Дмитрий Пометнев и Евгений Доронин. Оператор-постановщик – Иван Бородин. Продюсеры – Елена Канишевская, Ирина Жигалюк, Светлана Усенко, Олег Рогожа, Илларион Павлюк, Владимир Рыбась, Захария Гринишин. Созданием сценария и контролем творческого процесса занимается компания «Теле Про».

Производством сериала по заказу канала «Украина» занимается продакшн IVORY films. Съемки картины проходят в Киеве и Киевской области.

Напомним, 

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