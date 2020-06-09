Детектор лжи: СТБ вновь приступит к съемкам психологического проекта

9 июня 2020 17:10 Юлия Крутиева
Детектор лжи: СТБ вновь приступит к съемкам психологического проекта
Детектор лжи: СТБ вновь приступит к съемкам психологического проекта
пресс-служба канала СТБ

Телеканал СТБ возобновляет работу над психологическим проектом Детектор лжи. Премьерные выпуски 10-го сезона зрители увидят уже этой осенью.

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Героями проекта вновь станут люди, которые хотят быть услышанными. По определенным причинам их правде никто не доверяет, и только на «Детекторе лжи» с помощью полиграфа станет понятно, кому верить. Любой честный ответ на сложные, а порой и неприятные, вопросы имеет свою цену. Но правда того стоит. Если участники будут откровенными до конца, то получат денежное вознаграждение в размере 100 тысяч гривен.

В десятом сезоне «Детектора лжи» зрители услышат много историй об отношениях: теплые, болезненные, трагические, новые и незаконченные. Отношения между супругами (настоящими или бывшими), между любовниками, родителями и детьми, близкими родственниками и соседями. Герои, которые примут участие в проекте, хотят признаться в тайнах, которые долгое время приходилось скрывать от близких; стремятся доказать свою честность, наладить отношения с семьей или обнародовать правду ради наказания виновного.

Детектор лжи: кадр из прошлых сезонов проекта / кадр из программы

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Напомним, «Детектор лжи» – это украинская адаптация британского формата The Moment of Truth. Проект появился в эфире СТБ в 2012 году, и до 2016-го вышло девять сезонов с ведущим Дмитрием Карпачевым. В 2016 году производство проекта было приостановлено телеканалом СТБ.

Проект будет производить студия StarLightProduction, директором которой является Анна Калина. Шеф-редактор проекта – Людмила Хандусь.

Кто станет ведущим 10-го сезона «Детектора лжи», когда начнутся съемки и о дате премьеры телеканал СТБ сообщит позже. Кастинг на участие в проекте продолжается. Подать заявку можно на сайте СТБ.

Напомним,

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