Детектор лжи: СТБ вновь приступит к съемкам психологического проекта
Телеканал СТБ возобновляет работу над психологическим проектом Детектор лжи. Премьерные выпуски 10-го сезона зрители увидят уже этой осенью.
В десятом сезоне «Детектора лжи» зрители услышат много историй об отношениях: теплые, болезненные, трагические, новые и незаконченные. Отношения между супругами (настоящими или бывшими), между любовниками, родителями и детьми, близкими родственниками и соседями. Герои, которые примут участие в проекте, хотят признаться в тайнах, которые долгое время приходилось скрывать от близких; стремятся доказать свою честность, наладить отношения с семьей или обнародовать правду ради наказания виновного.
Проект будет производить студия StarLightProduction, директором которой является Анна Калина. Шеф-редактор проекта – Людмила Хандусь.
Кто станет ведущим 10-го сезона «Детектора лжи», когда начнутся съемки и о дате премьеры телеканал СТБ сообщит позже. Кастинг на участие в проекте продолжается. Подать заявку можно на сайте СТБ.
Напомним,