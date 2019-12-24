Олег Винник пройдет детектор лжи: неожиданно!

24 декабря 2019 15:00 Юлия Крутиева
Олег Винник пройдет детектор лжи: неожиданно!
Певец Олег Винник
пресс-служба канала Украина

Певец готов раскрыть неизвестные подробности своей жизни.

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В студии ток-шоу «Говорить Україна» на канале «Украина» появятся люди, чьи жизни он изменил навсегда, раскроются подробности его биографии, и какое магическое свойство имеют поцелуи артиста. 

В выпуске «Все секреты Олега Винника: что покажет новогодний детектор» станут известны не только факты звездной биографии, но и его сказочное влияние на жизнь своих поклонниц. 

Олег Винник может помочь, ведь среди поклонниц есть поверье, что если он поцелует в щечку, то женщина обязательного выйдет замуж,
– рассказала в студии героиня, мечтающая найти супруга. 

Певец Олег Винник / Пресс-служба Олега Винника
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Журналисты программы разыскали девушку, жизнь которой действительно изменилось после поцелуя Олега Винника. 

Олег поцеловал меня на съемочной площадке проекта, в котором я работала. Эту идею мне предложили коллеги. В одном шоу, где был задействован Винник, девушки знали, если он поцелует, то скоро позовут замуж. Я в это не верила, но попробовала, – говорит Лилия. – В конце рабочего дня, Олег говорит: «Где та девушка, которая хочет выйти замуж?». Я подошла, скромно подставила щечку, а он говорит: «Нет, надо в губы» Поцеловал - забыла. Но позже я приняла решение, что ухожу с работы, где много проводила времени. Зарегистрировалась на сайте знакомств и познакомилась в первые минуты со своим будущим супругом.

Певец Олег Винник / Пресс-служба Олега Винника
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Супруг девушки теперь называет Олега сватом, и когда на корпоративе слышит песню Винника, всем говорит: «Он познакомил меня с супругой». 

Все смеялись над этой истории, но когда я вышла замуж и родила дочь в день рождения Олега Винника, я задумались, действительно ли это работает? Ведь наша дочь должна была появиться раньше, и решила немного подождать,
– рассказала героиня. 

Эксклюзивный новогодний выпуск ток-шоу «Говорить Україна» с ведущим Алексеем Сухановым смотрите на телеканале «Украина» 27 декабря в 19:50.

Напомним, 

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