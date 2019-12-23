Настя Каменских ошеломила откровенным образом в эфире «Х-фактора-10»: и Потап оценил

23 декабря 2019 16:30 Юлия Крутиева
Настя Каменских ошеломила откровенным образом в эфире «Х-фактора-10»: и Потап оценил
Певица Настя Каменских
социальная сеть Instagram

Финал проекта «Х-фактор-10» оказался очень ярким и запоминающимся.

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Этот эфир «Х-фактора-10» запомнился зрителям не только интересными постановками, но и яркими и откровенными нарядами судей. 

Особое внимание телезрителей и зрителей в зале с самого начала прямого эфира шоу к себе удалось привлечь Насте Каменских.

Певица Настя Каменских / социальная сеть Instagram
И это неудивительно, ведь в этот вечер звезда примерила на себя очень пикантный образ – прозрачный кружевной комбинезон, под который она надела черное боди.

Благодаря этому сексуальному наряду 32-летняя Каменских смогла во всей красе продемонстрировать свои стройные ноги и талию.

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Фотографиями с эфира Настя также уже успела поделиться в своем Инстаграм. Среди восхищенных фолловеров оказался и супруг певицы – Потап.

Певица Настя Каменских / социальная сеть Instagram
Судя по всему, певец одобряет подобный стиль своей любимой. В комментариях к публикации рэпер оставил несколько смайлов в виде сердец.

Напомним,

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