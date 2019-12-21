Алена Шоптенко решилась на смену имиджа: сделала это впервые за 32 года!

Хореограф не экспериментировала над своим имиджем в жизни, появляясь в неожиданных образах лишь на проекте "Танці з зірками".

Однако Алене Шоптенко захотелось перемен, и не долго раздумывая, она их воплотила в жизнь. Результатами своего преображения красотка похвасталась на своей странице в Инстаграм.

На фотографии видно, что Алена кардинально сменила стрижку. Роскошные длинные локоны она состригла впервые за свои 32 года! Об этом Шоптенко призналась в Сети своим подписчикам.

Я не могу поверить, что сделала это! 32 года я ходила только с длинными волосами! Когда я была подростком, мне не разрешала стричься мама, и это приводило к конфликтам, ведь дух противоречия и жажда экспериментов со своей внешностью зашкаливали. Плюс было крайне неудобно делать прически на турниры по бальным танцам с волосами ниже попы. В 16 лет я всё-таки подрезала кончики, и мои волосы, избавившись от веса, резко подскочили и стали кудрявиться. Так, ещё 10 лет я проходила с пышной кудрявой шевелюрой. Ну и, став немного постарше, я поняла, что всё-таки правильно сделала, что послушалась маму и не обрезала волосы коротко. Длинные волосы были моей визитной карточкой много лет.

Хореограф Алена Шоптенко / социальная сеть Instagram

Также Алена Шоптенко назвала причину, которая подтолкнула ее к тому, что она все-таки решилась сменить прическу.

Но после беременности и структура волос, и их состояние изменилось, поэтому я наконец-то решилась поменять прическу. Ну как я вам обновлённая?

Коллеги-знаменитости, а также огромная армия поклонников засыпали танцовщицу комплиментами. Они отметили, что в Алене столько женской красоты и харизмы, которую невозможно отрезать, поэтому с любым цветом волос и их длиной она выглядит невероятно нежно и привлекательно.

Напомним,