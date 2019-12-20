МастерШеф-9: сразу 4 участника покинули шоу в 17 выпуске от 20.12.2019

МастерШеф-9: кто покинул шоу в 17 выпуске от 20.12.2019

20 декабря на канале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 17 выпуск кулинарного шоу «МастерШеф-9».

Сегодня состоялись финальные испытания девятого сезона «МастерШеф» , где после каждого конкурса худший участник отправлялся домой. Не было никаких вторых шансов и черных фартуков, не справился – сразу за дверь.

И первой, кто покинул проект, не справившись с первым испытанием, стала Александра Ефименко.

Далее было самое ответственное задание, которое участники проходили в двух командах. Та команда, что победила, в полном составе отправилась в суперфинал, а проигравшие поехали домой! Не справились с поставленной задачей команда Синих.

И так, по итогам 17 выпуска шоу «МастерШеф-9» покинули сразу 4 участника:

Александра Ефименко

Александра Ефименко / пресс-служба

Руслан Шилин

Руслан Шилин / пресс-служба

Киеу Тхук Ань (Аннушка)

Аннушка / пресс-служба

Петр Косовский

Петр Косовский / пресс-служба

Суперфинал шоу «МастерШеф-9» смотрите в следующую пятницу, 27 декабря, в 19:00 на СТБ и после эфира на нашем сайте TV.UA.

Напомним,