МастерШеф-9: сразу 4 участника покинули шоу в 17 выпуске от 20.12.2019
20 декабря на канале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 17 выпуск кулинарного шоу «МастерШеф-9».
И первой, кто покинул проект, не справившись с первым испытанием, стала Александра Ефименко.
Далее было самое ответственное задание, которое участники проходили в двух командах. Та команда, что победила, в полном составе отправилась в суперфинал, а проигравшие поехали домой! Не справились с поставленной задачей команда Синих.
И так, по итогам 17 выпуска шоу «МастерШеф-9» покинули сразу 4 участника:
Александра Ефименко
Руслан Шилин
Киеу Тхук Ань (Аннушка)
Петр Косовский
Суперфинал шоу «МастерШеф-9» смотрите в следующую пятницу, 27 декабря, в 19:00 на СТБ и после эфира на нашем сайте TV.UA.
Напомним,