МастерШеф-9: сразу 4 участника покинули шоу в 17 выпуске от 20.12.2019

20 декабря 2019 21:57 Юлия Крутиева
МастерШеф-9: сразу 4 участника покинули шоу в 17 выпуске от 20.12.2019
МастерШеф-9: кто покинул шоу в 17 выпуске от 20.12.2019
пресс-служба канала СТБ

20 декабря на канале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 17 выпуск кулинарного шоу «МастерШеф-9».

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Сегодня состоялись финальные испытания девятого сезона «МастерШеф», где после каждого конкурса худший участник отправлялся домой. Не было никаких вторых шансов и черных фартуков, не справился – сразу за дверь. 

И первой, кто покинул проект, не справившись с первым испытанием, стала Александра Ефименко.

Далее было самое ответственное задание, которое участники проходили в двух командах. Та команда, что победила, в полном составе отправилась в суперфинал, а проигравшие поехали домой! Не справились с поставленной задачей команда Синих.

И так, по итогам 17 выпуска шоу «МастерШеф-9» покинули сразу 4 участника: 

Александра Ефименко 

Александра Ефименко / пресс-служба

Руслан Шилин 

Руслан Шилин / пресс-служба

Киеу Тхук Ань (Аннушка)

Аннушка / пресс-служба

Петр Косовский

Петр Косовский / пресс-служба

Суперфинал шоу «МастерШеф-9» смотрите в следующую пятницу, 27 декабря, в 19:00 на СТБ и после эфира на нашем сайте TV.UA.

Напомним,

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