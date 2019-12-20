МастерШеф-9: станут известны имена суперфиналистов шоу

20 декабря 2019 14:00 Юлия Крутиева
МастерШеф-9: станут известны имена суперфиналистов шоу
МастерШеф-9: выпуск 17 онлайн (эфир от 20.12.2019)
пресс-служба канала СТБ

Девятый сезон «МастерШеф» на канале СТБ близится к своему финалу. Точнее, суперфиналу.

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Неделю назад судьи определили семерых счастливчиков, которым достались именные поварские кители, и теперь их жизнь на проекте начинается заново. Во время финальных испытаний после каждого конкурса худший участник отправится домой. Не будет никаких вторых шансов и черных фартуков, не справился – сразу за дверь.  

Первый конкурс классический, но от этого не менее сложный. Каждый финалист найдет на рабочем столе тот набор продуктов, с которым он четыре месяца назад приехал на кастинг к судьям. Тогда каждый участник впечатлил жюри и получил пропуск на проект в виде белого фартука.

МастерШеф-9: финалисты проекта / пресс-служба
Но сегодня нужно показать, что все четыре месяца были пройдены на «МастерШеф» не зря. Судьи ждут кардинально новые блюда! После финалисты отправятся в один из лучших ресторанов Киева.

Я приготовил для команд свое меню, которое базируется на лучших блюдах моих личных ресторанов, – говорит Эктор Хименес-Браво. – Финалистам предстоит попотеть, чтобы все было приготовлено на том же уровне, на котором я подаю блюда своим гостям.

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Свое самое ответственное задание участники пройдут в двух командах. Та команда, что победит, в полном составе отправится в суперфинал, а проигравшие поедут домой!

Сколько человек попадет в суперфинал, и кто это будет, увидите уже сегодня, 20 декабря, в «МастерШеф-9» в 19:00 на канале СТБ и на нашем сайте TV.UA.

Напомним,

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