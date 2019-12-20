МастерШеф-9: станут известны имена суперфиналистов шоу
Девятый сезон «МастерШеф» на канале СТБ близится к своему финалу. Точнее, суперфиналу.
Первый конкурс классический, но от этого не менее сложный. Каждый финалист найдет на рабочем столе тот набор продуктов, с которым он четыре месяца назад приехал на кастинг к судьям. Тогда каждый участник впечатлил жюри и получил пропуск на проект в виде белого фартука.
Я приготовил для команд свое меню, которое базируется на лучших блюдах моих личных ресторанов, – говорит Эктор Хименес-Браво. – Финалистам предстоит попотеть, чтобы все было приготовлено на том же уровне, на котором я подаю блюда своим гостям.
Сколько человек попадет в суперфинал, и кто это будет, увидите уже сегодня, 20 декабря, в «МастерШеф-9» в 19:00 на канале СТБ и на нашем сайте TV.UA.
Напомним,