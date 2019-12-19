Сергей Лазарев ответил на вопрос, кто родил ему сына и дочь

19 декабря 2019 08:00 Юлия Крутиева
Сергей Лазарев ответил на вопрос, кто родил ему сына и дочь
Певец Сергей Лазарев с детьми
социальная сеть Instagram

Для артиста этот год выдался очень насыщенным.

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Подводя итоги уходящего года, Сергей Лазарев дал откровенное интервью журналу «HELLO!», а также снялся в новогодней фотосессии со своими двумя детьми. 

Конечно же, больше всего поклонников певца интересовал вопрос, кто же родил ему сына Никиту и дочку Аню. Сергей рассказал, но подчеркнул, что суррогатная мать не является биологической для его детей.

Суррогатная мать не является биологической матерью моих детей. Потенциальная суррогатная мать добровольно идет на это, общается с психологами, которые выявляют, насколько она готова к такой работе. Женщины, которые решают быть суррогатными матерями, делают доброе дело для других, тем самым решая свои финансовые вопросы при полной анонимности. Так что Аня и Никита – только мои дети.

Певец Сергей Лазарев с сыном и дочкой / социальная сеть Instagram
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Также Лазарев отметил, что вполне нормально смотрит на то, что его дети растут в неполной семье. Ведь есть много полноценных семей, однако дети там никому не нужны.

Сколько этих якобы полноценных семей, в которых дети никому не нужны? Мама пьющая, папа бросил. Тут важен осознанный выбор, важно хотеть детей, чтобы дети росли в любви.

Напомним,

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