Сергей Притула рассказал о традиции, которую он с женой стараются придерживаться каждый год
19 декабря 2019 09:30
Ведущий Сергей Притула с женой Екатериной
karavan.ua
Целый год у ведущего Нового канала Сергея Притулы – съемки, гастроли и еще много важных дел.
«Вар’яти» обычно работает. Сергей поделился своим графиком и рассказал, как проводит свободные дни в период зимних праздников.
За останні років 18 Новий рік я зустрічав не на роботі, можливо, разів зо три. Ця новорічна ніч буде четвертою, яку я проведу не з мікрофоном в руках, а, нарешті, з келихом шампанського в оточенні близьких людей: родини, друзів, кумів. І це мені подобається, тому що впродовж року немає можливості з ними перетинатися так часто, як хочеться. Тому нехай новорічна ніч буде для мене ще одним чудовим вечором, який я проведу з друзями, – признается Сергей. – А поняття «відпустка» в мене почнеться з 2 січня. 1 січня у нас із шоу «Вар’яти» вже традиційно, четвертий рік, концерт у Вінниці. А з хлопцями в мене вже років мабуть 10 графік зимової відпустки – просто під копірочку. З 2-го по 5-те – це Карпати. Ми збираємося сім'ями, компаніями, куми, друзі, з дітками. 5-го їдемо до мами в Збараж. 6,7 – Святвечір і Різдво. 8-го повертаємося з сім'єю до Києва. І з 9 по 17-19 ми з дружиною кудись летимо у відпустку.
Сергей Притула с семьей / социальная сеть Instagram
У дружини день народження на Старий новий рік, – делится ведущий. – Щороку я намагався зробити так, щоб ми зустрічали день її народження в іншій країні. Кілька разів переривали цю традицію, але, я сподіваюся, наступного року обов'язково її відновимо.
Напомним,