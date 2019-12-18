Марина Боржемская про отношения с Иракли Макацария: «Он очень мне нравится»

Близится финал самого весомого проекта страны «Зважені та щасливі-9» на СТБ.

Этот сезон был достаточно горячим, учитывая нового тренера проекта Иракли Макацария и слухах о его служебном романе с коллегой по проекту Мариной Боржемской.

Сами тренеры проекта уточняли, что у них только дружеские отношения, но журналисты и зрители не верили, поскольку Марину с Иракли часто видели на мероприятиях и красных дорожках.

Недавно Марина дала интервью, в котором рассказала об отношениях с мужчинами до встречи с бывшим супругом Вячеславом Узелковым, новой любви и, конечно, чувствах к Иракли Макацария.

Я благодарна Славе. Если бы не он, не было бы меня сейчас такой. Если бы не наша ситуация с разводом, не было бы меня такой сильной,

– делилась Марина. А также уточнила, что чувствует себя 17-летней девочкой, которая тогда познакомилась со Славой.

Иракли Макацария и Марина Боржемская / пресс-служба

А вот об Иракли Марина рассказывает так, все же оставляя интригу:

Он очень мне нравится. Как человек. Он обаятельный, интеллигентный, воспитанный. Это всегда подкупает. Бывает он так посмотрит…, и ты видишь блеск в его глазах. Иногда я ловила такие взгляды. Согласись, мы с ним смотримся эффектно. Кто бы что ни говорил.

Что же на самом деле происходит между Мариной и Иракли, какие чувства тренер испытывает к своему коллеге, смотрите в полном варианте интервью. Также Марина рассказала, как относится к сексу на одну ночь и с кем хотела бы сходить на свидание.

Напомним,