Марина Боржемская про отношения с Иракли Макацария: «Он очень мне нравится»
Близится финал самого весомого проекта страны «Зважені та щасливі-9» на СТБ.
Сами тренеры проекта уточняли, что у них только дружеские отношения, но журналисты и зрители не верили, поскольку Марину с Иракли часто видели на мероприятиях и красных дорожках.
Недавно Марина дала интервью, в котором рассказала об отношениях с мужчинами до встречи с бывшим супругом Вячеславом Узелковым, новой любви и, конечно, чувствах к Иракли Макацария.
Я благодарна Славе. Если бы не он, не было бы меня сейчас такой. Если бы не наша ситуация с разводом, не было бы меня такой сильной,– делилась Марина. А также уточнила, что чувствует себя 17-летней девочкой, которая тогда познакомилась со Славой.
Он очень мне нравится. Как человек. Он обаятельный, интеллигентный, воспитанный. Это всегда подкупает. Бывает он так посмотрит…, и ты видишь блеск в его глазах. Иногда я ловила такие взгляды. Согласись, мы с ним смотримся эффектно. Кто бы что ни говорил.
Напомним,