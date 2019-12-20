Никита Добрынин рассказал о свадьбе с Дашей Квитковой

20 декабря 2019 15:00 Юлия Крутиева
Никита Добрынин рассказал о свадьбе с Дашей Квитковой
Никита Добрынин и Даша Квиткова
социальная сеть Instagram

Никита Добрынин и Даша Квиткова – одна из самых популярных парочек украинского шоу-бизнеса.

Читайте такжеЖеня Кот удивил признанием, что готов сняться в порно: с кем и за какую сумму
Наверняка всем их поклонникам интересно, когда же влюбленные сыграют свадьбу. Каким себе представляет день бракосочетания с Дашей Квитковой сам Никита Добрынин, он рассказал за кулисами шоу Нового канала «Шалена зірка».

Я думаю, что брак – это развитие любых серьезных отношений, – отметил Добрынин. – А наша свадьба точно не будет супермасштабной. Хочется что-то романтическое, теплое и семейное, в кругу близких друзей. Возможно, где-то в Италии или Испании.

Никита Добрынин и Даша Квиткова / социальная сеть Instagram
Читайте такжеОлег Винник поделился детскими воспоминаниями о рождественских праздниках
Чуть ли не с самого детства девушки представляют свой идеальный день свадьбы. Они продумывают каждую деталь, начиная от макияжа и заканчивая цветом скатертей на столах. Интересно, что думают о дне «икс» мужчины?

Мне кажется, что мы, мужчины, относимся к таким романтическим событиям более практично и прагматично, – рассказал Никита. – Я не готов настолько тщательно продумывать фасон своего смокинга. Для меня главное – с кем и где этот праздник будет происходить. Детали оставляю все-таки девушкам, ведь учитывать все мелочи – это их прерогатива.

Напомним, 

Облако тегов

личная жизнь звезд социальные сети Никита Добрынин новости Даша Квиткова Шалена зірка

Материалы по теме

Злата Огневич рассказала о своей второй половинке
Новости

Злата Огневич рассказала о своей второй половинке
Сергей Притула был задержан полицией и отправлен в отделение
Новости

Сергей Притула был задержан полицией и отправлен в отделение
Выходите без звонка-2: смотреть 30 серию онлайн (эфир от 20.12.2019)
Сериалы

Выходите без звонка-2: смотреть 30 серию онлайн (эфир от 20.12.2019)
Невеста из Стамбула: смотреть 256 серию онлайн (эфир от 20.12.2019)
Сериалы

Невеста из Стамбула: смотреть 256 серию онлайн (эфир от 20.12.2019)

Популярное на сайте

Илона Гвоздева впечатлила сексуальным танцем под трек Насти Каменских

Илона Гвоздева впечатлила сексуальным танцем под трек Насти Каменских
Новогодний салат с тунцом (рецепт)

Новогодний салат с тунцом (рецепт)
Х-фактор-10: кто покинул шоу в 3 прямом эфире от 14.12.2019

Х-фактор-10: кто покинул шоу в 3 прямом эфире от 14.12.2019
Топ-модель по-украински: смотреть 16 выпуск онлайн (эфир от 13.12.2019)

Топ-модель по-украински: смотреть 16 выпуск онлайн (эфир от 13.12.2019)

Популярное видео

Топ-модель по-украински: смотреть 16 выпуск онлайн (эфир от 13.12.2019)

Топ-модель по-украински: смотреть 16 выпуск онлайн (эфир от 13.12.2019)
Готовим вместе: блюда из крабовых палочек (эфир от 15.12.2019)

Готовим вместе: блюда из крабовых палочек (эфир от 15.12.2019)
МастерШеф-9: смотреть 16 выпуск онлайн (эфир от 13.12.2019)

МастерШеф-9: смотреть 16 выпуск онлайн (эфир от 13.12.2019)
Х-фактор 10 сезон: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 14.12.2019)

Х-фактор 10 сезон: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 14.12.2019)
tv.ua