Никита Добрынин рассказал о свадьбе с Дашей Квитковой
20 декабря 2019 15:00
Никита Добрынин и Даша Квиткова
социальная сеть Instagram
Никита Добрынин и Даша Квиткова – одна из самых популярных парочек украинского шоу-бизнеса.
Никита Добрынин, он рассказал за кулисами шоу Нового канала «Шалена зірка».
Я думаю, что брак – это развитие любых серьезных отношений, – отметил Добрынин. – А наша свадьба точно не будет супермасштабной. Хочется что-то романтическое, теплое и семейное, в кругу близких друзей. Возможно, где-то в Италии или Испании.
Никита Добрынин и Даша Квиткова / социальная сеть Instagram
Мне кажется, что мы, мужчины, относимся к таким романтическим событиям более практично и прагматично, – рассказал Никита. – Я не готов настолько тщательно продумывать фасон своего смокинга. Для меня главное – с кем и где этот праздник будет происходить. Детали оставляю все-таки девушкам, ведь учитывать все мелочи – это их прерогатива.
Напомним,