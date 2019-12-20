Злата Огневич рассказала о своей второй половинке
20 декабря 2019 16:30
Певица Злата Огневич
пресс-служба канала Украина
Певица рассказала о том, какого мужчину видит рядом с собой.
Злата Огневич ведет активную творческую деятельность: в частности, уже весной она запланировала выпустить новый альбом и завершить масштабный тур, который охватит 35 городов Украины.
Впрочем, как и любая девушка, она думает и о личной жизни. В интервью журналистам певица рассказала, какой, по ее мнению, должна быть вторая половинка творческого человека.
Просто это должен быть человек, который готов к тому, что на пути творческого человека бывают разные моменты, например, депрессии у музыкантов, – говорит Злата в интервью каналу «Украина». – Какой профессии будет человек – музыкант, продюсер, еще кто-то... это не важно. Важно – родство души. Если встречаются две родственные души, между ними складываются отношения.
Певица Злата Огневич / социальная сеть Instagram
Я не курю, но у меня был парень, который курил. Нет, я не заставляла его бросить курить, – поделилась Злата Огневич за кулисами грандиозного шоу «Привіт, 20-ті!». – Ведь на самом деле никто никому ничего не должен. Твой человек будет принимать тебя таким или такой, какой ты есть.
Напомним,