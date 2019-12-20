Мила Кунис и Эштон Катчер оказались на грани развода из-за известной актрисы

20 декабря 2019 12:00 Юлия Крутиева
Мила Кунис и Эштон Катчер оказались на грани развода из-за известной актрисы
Мила Кунис и Эштон Катчер
социальная сеть Instagram

Конец года приносит не очень приятные новости о жизни знаменитостей.

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Ряд иностранных таблоидов сообщают, что в семье Милы Кунис и Эштона Катчера назрел кризис. В последнее время пара очень часто ссорится, дело может дойти даже до развода.

Известна и причина разногласий. Всему виной новая книга бывшей супруги Катчера Деми Мур, в которой 57-летняя звезда фильма «Солдат Джейн» изложила свои мемуары.

Эштон Катчер и Деми Мур / социальная сеть Instagram
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В книге актриса поделилась пикантными подробностями жизни с Катчером. Мур заявила, что актер принуждал ее к сексу втроем, а также обвинила в том, что потеряла ребенка, которого от него ждала.

Катчер отказался публично комментировать подобные заявления, чем очень разозлил Кунис. Актриса тяжело переживает все, что сейчас пишут и говорят про ее мужа в Сети.

Мила Кунис и Эштон Катчер / социальная сеть Instagram
Напомним,

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личная жизнь звезд Деми Мур Эштон Катчер Мила Кунис социальные сети новости

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