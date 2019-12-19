Слава Каминская удивила страстным поцелуем с бывшим мужем: снова вместе?
На минувшей неделе в семье солистки группы «НеАнгелы» состоялось сразу два важных события.
Торжество состоялось в одном из киевских ресторанов, куда экс-супруги пригласили своих родственников, друзей и друзей именинников. Детей ждали аниматоры и два торта общей стоимостью почти 30 тысяч гривен.
Именно на этом празднике бывшие возлюбленные впервые появились вместе после разрыва отношений. При этом не обошлось без неожиданных поворотов событий.
В кадре Слава и Эдгар держат в руках праздничные торты и целуются в губы. Но вот что означает этот жест – пара не спешит комментировать.