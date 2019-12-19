Слава Каминская удивила страстным поцелуем с бывшим мужем: снова вместе?

На минувшей неделе в семье солистки группы «НеАнгелы» состоялось сразу два важных события.

Дочь и сын Славы Каминской отметили свои дни рождения. Звездная мама не смогла оставить Лауру и Леона без праздника. Вместе со своим бывшим мужем она устроила им настоящее шоу.

Торжество состоялось в одном из киевских ресторанов, куда экс-супруги пригласили своих родственников, друзей и друзей именинников. Детей ждали аниматоры и два торта общей стоимостью почти 30 тысяч гривен.

Именно на этом празднике бывшие возлюбленные впервые появились вместе после разрыва отношений. При этом не обошлось без неожиданных поворотов событий.

Слава Каминская с бывшим мужем / социальная сеть Instagram

Сенсацией вечера стал поцелуй Славы и Эдгара Каминского, который тут же породил слухи о примирении разведенных, но и может быть возможным подтверждением этого факта.

В кадре Слава и Эдгар держат в руках праздничные торты и целуются в губы. Но вот что означает этот жест – пара не спешит комментировать.

Слава Каминская с детьми и бывшим мужем / социальная сеть Instagram

Напомним,