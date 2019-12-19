Камалия неожиданно сменила имидж ради новогодней фотосессии

19 декабря 2019 12:00 Юлия Крутиева
Камалия неожиданно сменила имидж ради новогодней фотосессии
Камалия с мужем и дочками
социальная сеть Instagram

Певица в очередной раз решила поэкспериментировать над сменой имиджа.

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Для съемок в семейной новогодней фотосессии Камалия решила укоротить свои роскошные длинные волосы. 

На снимках звезда предстала со стрижкой каре с прямой челкой на лбу. Но на самом деле она не подстригла волосы, а примерила парик.

Камалия с мужем / социальная сеть Instagram
Для праздничной атмосферы семья певицы выбрала яркий family-look. Захур, Камалия и их дочери красуются в кадре в джинсах и красных свитерах со снежинками, снеговиками и оленями.

Я подготовила для вас новый так называемый новогодний украинский джингл для этого праздничного сезона, который будет выпущен в любой день. Пожалуйста, потерпите немного,
– проанонсировала в комментариях под снимками Камалия.

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Кроме этого, 42-летняя певица решила показать фолловерам в Инстаграм, как в этом году она украсила свою новогоднюю елку.

Камалия с дочками / социальная сеть Instagram
Напомним,

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