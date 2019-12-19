Камалия неожиданно сменила имидж ради новогодней фотосессии
19 декабря 2019 12:00
Камалия с мужем и дочками
социальная сеть Instagram
Певица в очередной раз решила поэкспериментировать над сменой имиджа.
Камалия решила укоротить свои роскошные длинные волосы.Для праздничной атмосферы семья певицы выбрала яркий family-look. Захур, Камалия и их дочери красуются в кадре в джинсах и красных свитерах со снежинками, снеговиками и оленями.Напомним,
На снимках звезда предстала со стрижкой каре с прямой челкой на лбу. Но на самом деле она не подстригла волосы, а примерила парик.
Камалия с мужем / социальная сеть Instagram
Я подготовила для вас новый так называемый новогодний украинский джингл для этого праздничного сезона, который будет выпущен в любой день. Пожалуйста, потерпите немного,– проанонсировала в комментариях под снимками Камалия.
Камалия с дочками / социальная сеть Instagram