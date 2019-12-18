Вера Брежнева заговорила о романе с актером: на фоне слухов о разводе с Меладзе

Личная жизнь певицы продолжает будоражить миллионы ее поклонников.

И если кто-то думает, что Вера Брежнева совершенно не обращает внимания на слухи о разводе с Константином Меладзе, тот сильно ошибется.

Подобный информационный повод Брежнева использует с пользой для себя. Само собой, эту информацию певица опровергает и делает это с юмором.

Не так давно Вера выступила со стендапом в одном из юмористических проектов, в рамках которого неожиданно рассказала о романе с актером.

Сергей Светлаков и Вера Брежнева / социальная сеть Instagram

Брежнева вспомнила, как однажды на фоне слухов о разводе с Меладзе, ей активно начали приписывать роман с актером и комедиантом Сергеем Светлаковым.

Когда я снялась со Светлаковым в фильме, потом еще год думали, что у меня роман с ним, – сказала артистка. – А Светлаков до сих пор так думает.

Напомним,