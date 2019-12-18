Вера Брежнева заговорила о романе с актером: на фоне слухов о разводе с Меладзе
Личная жизнь певицы продолжает будоражить миллионы ее поклонников.
Подобный информационный повод Брежнева использует с пользой для себя. Само собой, эту информацию певица опровергает и делает это с юмором.
Не так давно Вера выступила со стендапом в одном из юмористических проектов, в рамках которого неожиданно рассказала о романе с актером.
Когда я снялась со Светлаковым в фильме, потом еще год думали, что у меня роман с ним, – сказала артистка. – А Светлаков до сих пор так думает.
Напомним,