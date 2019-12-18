Шарлиз Терон впервые подробно рассказала, как ее мать убила отца

Не у всех знаменитостей было благополучное детство.

Одной из таких, кому приходилось сталкиваться с насилием в семье, была Шарлиз Терон . Голливудская звезда регулярно страдала от рук своего отца-алкоголика.

В своих интервью Шарлиз не стесняется называет отца «очень больным человеком». И на то у нее есть весомые аргументы. Жизнь с ним была для нее очень тяжелой.

Терон с ужасом вспоминает и тот день, когда папа три раза выстрелил в дверь комнаты, где находилась она с мамой. Тогда актрисе было всего 15 лет.

Ни одна из выпущенных пуль не попала в женщин, однако тот вечер в их семье закончился трагически. Мать актрисы застрелила своего мужа, защищая себя и дочь.

Актриса Шарлиз Терон / социальная сеть Instagram

Лишь сейчас Шарлиз решилась поделиться с журналистами подробностями этого инцидента. Так, в интервью американскому радио NPR звезда рассказала, что тогда произошло.

Мой отец был настолько пьян, что еле держался на ногах, когда пришел домой, вооруженный пистолетом. Мы с мамой закрылись в спальне и держали дверь, которую он пытался выбить. У него не получилось, и тогда он сделал шаг назад и три раза выстрелил в дверь, – вспоминает актриса. – Просто чудо, что ни одна из пуль не попала в нас. Мама нас защитила. От такого семейного насилия страдают немало семей. Мне не стыдно об этом говорить, потому что я считаю, что чем больше мы будем открыто говорить об этом, тем легче будет осознать, что мы не наедине со своей бедой.

Напомним,