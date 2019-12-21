Х-фактор-10: кто покинул шоу в 4 прямом эфире от 21.12.2019

21 декабря 2019 23:40 Юлия Крутиева
Х-фактор-10: кто покинул шоу в 4 прямом эфире от 21.12.2019
Х-фактор-10: кто покинул шоу в 4 прямом эфире от 21.12.2019
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В субботу, 21 декабря, на СТБ и на нашем сайте TV.UA состоялся показ четвертого прямого эфира шоу «Х-Фактор-10».

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Сегодня – финал проекта, в конце которого были объявлены имена тех участников, которые стали суперфиналистами, и уже в следующую субботу будут бороться за победу в десятом сезоне «Х-Фактора».

К сожалению, в 4 прямом эфире два участника должны были покинуть проект. И кто ими стали – решали исключительно телезрители путем голосования. Судьи сегодня не могли отдавать голоса участникам. 

И так, на этапе финала шоу «Х-Фактор-10» покинули:

Маша Стопник

Маша Стопник / социальная сеть Facebook

Антон Вельбой

Антон Вельбой / социальная сеть Facebook

Суперфинал шоу «Х-Фактор-10» смотрите в следующую субботу, 28 декабря, в 19:00 на СТБ и на нашем сайте TV.UA.

Напомним,

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Х-фактор-10: кто покинул шоу в 4 прямом эфире от 21.12.2019

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