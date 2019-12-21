Х-фактор-10: кто покинул шоу в 4 прямом эфире от 21.12.2019
В субботу, 21 декабря, на СТБ и на нашем сайте TV.UA состоялся показ четвертого прямого эфира шоу «Х-Фактор-10».
К сожалению, в 4 прямом эфире два участника должны были покинуть проект. И кто ими стали – решали исключительно телезрители путем голосования. Судьи сегодня не могли отдавать голоса участникам.
И так, на этапе финала шоу «Х-Фактор-10» покинули:
Маша Стопник
Антон Вельбой
Суперфинал шоу «Х-Фактор-10» смотрите в следующую субботу, 28 декабря, в 19:00 на СТБ и на нашем сайте TV.UA.
Напомним,