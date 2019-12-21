Х-фактор 10 сезон: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 21.12.2019)

В субботу, 21 декабря, на СТБ и на нашем сайте TV.UA состоялся показ четвертого прямого эфира 10 сезона шоу «Х-Фактор».

Состоялся большой финал вокального шоу «Х-фактор» на СТБ. Четверо финалистов шоу выступали в дуэте с топ-звездами украинского шоу-бизнеса: артистом №1 в Украине Олегом Винником, виртуозным музыкантом Сергеем Бабкиным и секс-символом поп-сцены Максом Барских. Звездные гости также подарили зрителям и свои сольные выступления.

Кроме интригующих дуэтов, участники готовили еще по 2 песни. Одна из них – та, благодаря которой они прошли кастинг у судейской четверки. А другой трек – авторская песня.

Так, Элина Иващенко исполнила песню, которую она написала для Нацотбора на Евровидение. Новый трек Маши Стопник настолько зажигательный, что девушка просто взорвала сцену своим выступлением. Антон Вельбой постарался открыться во время исполнения авторского материала, совершенно с новой стороны. А Георгий Колдун рассказал, какой невероятный подарок получил за неделю до финала.

Четвертый прямой эфир шоу «Х-фактор-10» смотрите прямо сейчас на нашем сайте TV.UA.