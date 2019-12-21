МастерШеф-9: стали известны имена суперфиналистов проекта

21 декабря 2019 10:00 Юлия Крутиева
МастерШеф-9: стали известны имена суперфиналистов проекта
МастерШеф-9: онлайн выпуск 17 от 20.12.2019
пресс-служба

В семнадцатом выпуске 7 участников-кителянтов сражались за свое место в суперфинале проекта.

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На мастершефовцев ждало 2 испытания, по окончании которых должно было остаться 3 участника-суперфиналиста. И тут на «МастерШеф-9» началась настоящая битва! 

Первое испытание было таким: набор ингредиентов, который был знаком каждому кителянту, ведь именно из этих продуктов он готовил на кастинге свое блюдо. Однако теперь это должно было быть блюдо ресторанного уровня.

Фаворитом судей проекта стал Сергей Денисов. Они оценили его профессиональный уровень. А вот разочарованием стал десерт Александры Ефименко.

МастерШеф-9: онлайн выпуск 17 от 20.12.2019 / пресс-служба
Еще более сложным стал второй конкурс, по итогам которого из двух команд – одна в полном составе попадала в суперфинал, а вторая – отправлялась домой. Капитаном Красной был Сергей Денисов, себе в соперники он выбрал Петра Косовского, который и возглавил Синюю команду. 

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Оценивал на вкус и внешний вид приготовленные блюда сам Эктор Хименес-Браво, ведь участники должны были готовить блюда по его рецептам. Победу во втором конкурсе одержала команда Красных, и именно она в полном составе прошла далее бороться за победу в шоу.

В итоге, в суперфинал девятого сезона прошло трое человек: Сергей Денисов, Руслан Лучков и Лилия Сорокина.

Суперфиналисты 9 сезона МастерШеф: Руслан Лучков, Лилия Сорокина и Сергей Денисов / социальная сеть Instagram
Напомним,

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