22-летняя дочь Кузьмы Скрябина вышла замуж: яркие фото с торжества

Еще при жизни Кузьма Скрябин пристально оберегал свою семью.

Кузьму практически невозможно было застать вместе с семьей на концертах или светских вечеринках. Не любил певец в своих интервью рассказывать о жене Светлане и о единственной дочке Барбаре.

Но при этом Андрей заявлял, что мог бы быть очень суровым тестем для избранника своей дочери. Но жизнь распорядилась по-другому. Теперь за своими красавицами Скрябин наблюдает с небес.

Кузьма Скрябин с женой / социальная сеть Instagram

Сейчас дочери Кузьмы 22 года. И в пятницу Барбара вышла замуж. Избранником девушки стал молодой человек по имени Виктор. Об этом в своем Инстаграм рассказал певец Дзидзьо.

Он опубликовал фотографию счастливых молодоженов, в комментариях пожелав паре всего самого наилучшего и вспомнив о своем лучшем друге.

Друзі, я сьогодні прийшов привітати з Днем весілля двох прекрасних молодих людей: Барбару та Віктора! Бася - єдина дочка Кузьми, а він сьогодні разом з нами тішиться, святкує та радіє за свою дитину, за таку гарну нову сім‘ю, за всі ті роки, які вони мають прожити в коханні, щасті та багатстві, – пишет Дзидзьо. – Многая літа молодій парі! А ше – прошу Вас, люди, напишіть у коментах вітання для Барбари та Віктора в День їхнього весілля!

Дзидзьо с дочкой Кузьмы и ее мужем / социальная сеть Instagram

Также фотографиями с росписи пары поделилась Катя Осадчая на странице программы «Світське життя».

Донька Кузьми Барбара вийшла заміж! – сообщает Осадчая. – Наші вітання подружжю майбутніх лікарів.

Катя Осадчая с дочкой Кузьмы и ее мужем / социальная сеть Instagram

Напомним,