22-летняя дочь Кузьмы Скрябина вышла замуж: яркие фото с торжества

21 декабря 2019 11:00 Юлия Крутиева
22-летняя дочь Кузьмы Скрябина вышла замуж: яркие фото с торжества
Певец Кузьма Скрябин
социальная сеть Instagram

Еще при жизни Кузьма Скрябин пристально оберегал свою семью.

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Кузьму практически невозможно было застать вместе с семьей на концертах или светских вечеринках. Не любил певец в своих интервью рассказывать о жене Светлане и о единственной дочке Барбаре.   

Но при этом Андрей заявлял, что мог бы быть очень суровым тестем для избранника своей дочери. Но жизнь распорядилась по-другому. Теперь за своими красавицами Скрябин наблюдает с небес.

Кузьма Скрябин с женой / социальная сеть Instagram
Сейчас дочери Кузьмы 22 года. И в пятницу Барбара вышла замуж. Избранником девушки стал молодой человек по имени Виктор. Об этом в своем Инстаграм рассказал певец Дзидзьо.

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Он опубликовал фотографию счастливых молодоженов, в комментариях пожелав паре всего самого наилучшего и вспомнив о своем лучшем друге.

Друзі, я сьогодні прийшов привітати з Днем весілля двох прекрасних молодих людей: Барбару та Віктора! Бася - єдина дочка Кузьми, а він сьогодні разом з нами тішиться, святкує та радіє за свою дитину, за таку гарну нову сім‘ю, за всі ті роки, які вони мають прожити в коханні, щасті та багатстві, – пишет Дзидзьо. – Многая літа молодій парі! А ше – прошу Вас, люди, напишіть у коментах вітання для Барбари та Віктора в День їхнього весілля!

Дзидзьо с дочкой Кузьмы и ее мужем / социальная сеть Instagram
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Также фотографиями с росписи пары поделилась Катя Осадчая на странице программы «Світське життя».

Донька Кузьми Барбара вийшла заміж! – сообщает Осадчая. – Наші вітання подружжю майбутніх лікарів.

Катя Осадчая с дочкой Кузьмы и ее мужем / социальная сеть Instagram
Напомним, 

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