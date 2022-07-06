Настя Каменських: «Я не можу дивитися на всі ці кадри, що творять з моєю країною, з людьми»
У програмі «Ранок з Україною» телеканалу «Україна» співачка Настя Каменських розповіла про свій душевний стан і зізналась, що допомагає їй триматися в цей непростий час.
Я навіть не уявляла, наскільки величезною є діра всередині та наскільки це важко. Я тримаюся, мені треба бути сильною, щоб підтримувати людей. Я піду туди, скажу те, зроблю це, там заспіваю. А на тому концерті я просто вила, це було навзрид. Я ж людина і, звичайно, я переживаю за свою країну, я люблю свою землю. Я не можу дивитися на всі ці кадри, що творять з моєю країною, з людьми. Це неможливо вкласти в голову, – зазначила NK | Настя Каменських.
Утім, співачка вірить в нашу перемогу. Вона багато працює, створює нові пісні, які ще більше підтримуватимуть бойовий дух українців у ці складні часи.
Ми розділилися на «до» і «після» війни. Мені здається, що навіть коли вона закінчиться, буде дуже важко все це пережити. Але музика нас об’єднує, лікує, не дає занепасти нашому духу. Нумо вірити в нашу перемогу! – закликала артистка.
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