Настя Каменських: «Я не можу дивитися на всі ці кадри, що творять з моєю країною, з людьми» Юлія Туренко

Юлія Туренко Редактор шоу-бизнеса и ТВ Все статьи автора...

Співачка NK | Настя Каменських instagram.com/kamenskux

У програмі «Ранок з Україною» телеканалу «Україна» співачка Настя Каменських розповіла про свій душевний стан і зізналась, що допомагає їй триматися в цей непростий час.