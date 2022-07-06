Настя Каменських: «Я не можу дивитися на всі ці кадри, що творять з моєю країною, з людьми»

6 июля 2022 12:59 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Настя Каменських: «Я не можу дивитися на всі ці кадри, що творять з моєю країною, з людьми»
Співачка NK | Настя Каменських
instagram.com/kamenskux

У програмі «Ранок з Україною» телеканалу «Україна» співачка Настя Каменських розповіла про свій душевний стан і зізналась, що допомагає їй триматися в цей непростий час.

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Популярна артистка NK вже п’ятий місяць виступає по всьому світу на різноманітних концертах на підтримку України. Настя Каменських намагається триматися, та зізнається, що нещодавно перед одним із виступів проплакала всю репетицію.

Я навіть не уявляла, наскільки величезною є діра всередині та наскільки це важко. Я тримаюся, мені треба бути сильною, щоб підтримувати людей. Я піду туди, скажу те, зроблю це, там заспіваю. А на тому концерті я просто вила, це було навзрид. Я ж людина і, звичайно, я переживаю за свою країну, я люблю свою землю. Я не можу дивитися на всі ці кадри, що творять з моєю країною, з людьми. Це неможливо вкласти в голову, – зазначила NK | Настя Каменських.

Співачка NK | Настя Каменських і Потап / instagram.com/kamenskux

Утім, співачка вірить в нашу перемогу. Вона багато працює, створює нові пісні, які ще більше підтримуватимуть бойовий дух українців у ці складні часи.

Ми розділилися на «до» і «після» війни. Мені здається, що навіть коли вона закінчиться, буде дуже важко все це пережити. Але музика нас об’єднує, лікує, не дає занепасти нашому духу. Нумо вірити в нашу перемогу! – закликала артистка.

Нагадаємо,

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