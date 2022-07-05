Євген Сморигін розповів про життя біженців у Болгарії

5 июля 2022 16:00 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор выходного дня

Все статьи автора...

Євген Сморигін розповів про життя біженців у Болгарії
Актор Євген Сморигін
instagram.com/smorigin_evgeni

Актор Євген Сморигін розповів про життя його родини у Болгарії.

Читайте такжеОлександр Педан розповів про потужний проєкт для дітей-переселенців
Актор Євген Сморигін після початку війни переїхав із родиною до Болгарії. Зірку «Дизель Шоу» запросили сусіди пожити до своїх апартаментів.

Перший час, коли ти не чуєш вибухів та звуків винищувачів, вильотів ракет, то будь-яке місце – це рай. Тож адаптуватися нам не довелося. Дякувати Богу, що просто тихо. Виявляється, людині для щастя потрібно дуже мало – щоби війни не було, от і все. Тут населення ділиться, як мені пояснили, на дві частини. Одні проросійські, інші – підтримують українців. Але я ніколи не чув засудження. Болгарія – це єдина країна з усієї Європи, яка скасувала не лише платні дороги для українців, а й навіть штрафи за перевищення швидкості. Майже 3 місяці люди жили у гарних готелях біля моря, отримували триразове харчування. Авжеж, коли почався курортний сезон, їх просто перевезли в інші готелі, глибше в Болгарію, – прокоментував артист журналістам програми «Зірковий шлях» каналу «Україна».

Євген Сморигін із сім'єю / instagram.com/smorigin_evgeni

Читайте такжеБен Стіллер в інтерв’ю Соломії Вітвіцькій розповів історії очевидців війни з Харкова, Ірпеня, Макарова
Актор поділився, що з родиною оформив у Болгарії статус тимчасових переселенців.

Це дуже швидко робиться – за 1 день. Ідеш у поліцію, вони довідку дають, і потім одразу ж певний статус, що ми маємо право рік тут жити. На виплати ми поки що не подавалися. Я знаю, що у Болгарії є одноразова виплата, близько 200 євро на сім'ю. Звичайно, це невеликі гроші, але людям, хто потребує, надають житло та триразове харчування, тобто люди виживуть, – розповів артист.

Нагадаємо, 

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

Дизель Шоу новини війна особисте життя зірок канал Україна Євген Сморигін

Материалы по теме

Олег Сенцов одружився і поділився яскравим фото з дружиною
Новости

Олег Сенцов одружився і поділився яскравим фото з дружиною
Jerry Heil розповіла, як під час війни переконала батька-м’ясника змінити професію
Новости

Jerry Heil розповіла, як під час війни переконала батька-м’ясника змінити професію
Підвіска Citroen — особливості та причини несправності
Lifestyle

Підвіска Citroen — особливості та причини несправності
Бананові оладки з шоколадом: рецепт швидкого сніданку від Анни Саліванчук
Еда и рецепты

Бананові оладки з шоколадом: рецепт швидкого сніданку від Анни Саліванчук
Допомогти журналістам

Популярное на сайте

Юлія Зорій відреагувала на обстріл курорту на Одещині: «Помста буде жорстокою»

Юлія Зорій відреагувала на обстріл курорту на Одещині: «Помста буде жорстокою»
Почав діяти візовий режим з росією

Почав діяти візовий режим з росією
Який контент споживати, щоб розслабитися

Який контент споживати, щоб розслабитися
Надія Матвєєва вперше розповіла про молодшого на 20 років коханого

Надія Матвєєва вперше розповіла про молодшого на 20 років коханого

Популярное видео

Як ти?: дивитися 5 випуск онлайн (ефір від 25.06.2022)

Як ти?: дивитися 5 випуск онлайн (ефір від 25.06.2022)
Як ти?: дивитися 6 випуск онлайн (ефір від 02.07.2022)

Як ти?: дивитися 6 випуск онлайн (ефір від 02.07.2022)
Говорить Україна. Хроніки незламності: Наталія рятувала чужих дітей, а рідні мало не загинули (ефір від 27.06.2022)

Говорить Україна. Хроніки незламності: Наталія рятувала чужих дітей, а рідні мало не загинули (ефір від 27.06.2022)
SHADU заспівала про почуття, які переживатиме кожен, хто повертатиметься додому

SHADU заспівала про почуття, які переживатиме кожен, хто повертатиметься додому
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK