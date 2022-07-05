Євген Сморигін розповів про життя біженців у Болгарії
5 июля 2022 16:00
Актор Євген Сморигін
instagram.com/smorigin_evgeni
Актор Євген Сморигін розповів про життя його родини у Болгарії.
Євген Сморигін після початку війни переїхав із родиною до Болгарії. Зірку «Дизель Шоу» запросили сусіди пожити до своїх апартаментів.
Перший час, коли ти не чуєш вибухів та звуків винищувачів, вильотів ракет, то будь-яке місце – це рай. Тож адаптуватися нам не довелося. Дякувати Богу, що просто тихо. Виявляється, людині для щастя потрібно дуже мало – щоби війни не було, от і все. Тут населення ділиться, як мені пояснили, на дві частини. Одні проросійські, інші – підтримують українців. Але я ніколи не чув засудження. Болгарія – це єдина країна з усієї Європи, яка скасувала не лише платні дороги для українців, а й навіть штрафи за перевищення швидкості. Майже 3 місяці люди жили у гарних готелях біля моря, отримували триразове харчування. Авжеж, коли почався курортний сезон, їх просто перевезли в інші готелі, глибше в Болгарію, – прокоментував артист журналістам програми «Зірковий шлях» каналу «Україна».
Євген Сморигін із сім'єю / instagram.com/smorigin_evgeni
Читайте такжеБен Стіллер в інтерв’ю Соломії Вітвіцькій розповів історії очевидців війни з Харкова, Ірпеня, МакароваАктор поділився, що з родиною оформив у Болгарії статус тимчасових переселенців.
Це дуже швидко робиться – за 1 день. Ідеш у поліцію, вони довідку дають, і потім одразу ж певний статус, що ми маємо право рік тут жити. На виплати ми поки що не подавалися. Я знаю, що у Болгарії є одноразова виплата, близько 200 євро на сім'ю. Звичайно, це невеликі гроші, але людям, хто потребує, надають житло та триразове харчування, тобто люди виживуть, – розповів артист.
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