Бен Стіллер в інтерв’ю Соломії Вітвіцькій розповів історії очевидців війни з Харкова, Ірпеня, Макарова
В межах марафону “Єдині новини” на 1+1 показали ексклюзивне інтерв’ю ведучої Соломії Вітвіцької з голлівудською зіркою Беном Стіллером. У червні актор відвідав Україну як Посол доброї волі УВКБ ООН.
Бачити все це на власні очі дуже приголомшує. Наша гуманітарна місія - привернути увагу до долі вимушених переселенців унаслідок цієї війни. Таке неможливо відчути лише переглядаючи телебачення або соцмережі. Тож я відчув, що важливо сюди приїхати. Розповісти світу, що ця війна мусить припинитись. Я зустрів кількох людей з Харкова і чув їхні моторошні історії. Як от одній жінці роздробило ногу, перехожі допомогли їй дістатись лікарні, а потім за кілька днів лікарню розбомбили, – каже Бен Стіллер.
Я чув історію однієї жінки, в неї двоє 10-річних близнюків, які посеред ночі чули ці жахливі звуки ракет і снарядів. Вони мусили вмить зібратись і тікати у безпечне місце, у підвал. Вони навіть не знали, коли зможуть вийти надвір. Інший молодий чоловік розказав, що це було схоже на фільм жахів. Ніхто не знав куди бігти. Живі розмови з потерпілими дають розуміння що саме тут відбувалося і як. Світ має про це знати, щоб допомогти зупинити.
Соломія Вітвіцька розпитала Бена про можливість повернення додому українців, примусово вивезених до росії, і що для цього робить ООН.
Це те, про що Верховний комісар ООН у справах біженців, Філіпо Гранді, який відвідає Україну найближчими тижнями, має більше повноважень говорити. Я знаю, що обмаль інформації про людей у фільтраційних таборах. І це велика проблема. Знаю, що агенство ООН у справах біженців робить усе, щоб допомогти Україні та віднайти інформацію, – коментує актор і посол ООН.
Після інтерв’ю телеведуча подарувала голлівудській зірці 2 футболки, які він залюбки прийняв – від 1+1 і футболку із зображенням славнозвісної марки про напрямок російського корабля. До речі, така ж футболка з маркою – один з подарунків у благодійному розіграші Соломії, який днями завершився.
Також Бен підписав автограф-сюрприз для благодійного аукціону телезірки. Слідкуйте за соцмережами Соломії.
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