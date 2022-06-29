Захисник Харківщини, який прямо зараз на передовій, розповів Соломії Вітвіцькій про найбільші потреби

29 июня 2022 17:30 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Захисник Харківщини, який прямо зараз на передовій, розповів Соломії Вітвіцькій про найбільші потреби
Ведуча Соломія Вітвіцька
Пресслужба каналу 1+1

Соломія Вітвіцька поспілкувалась онлайн з одним із захисників Харківщини, котрий прямо зараз на передовій. Він розповів про потреби ЗСУ для перемоги України.

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Ведуча ТСН на 1+1 і “Єдиного марафону”, волонтерка Соломія Вітвіцька провела прямий ефір із захисником України. Військовослужбовець Євген нині на передовій і знайшов можливість вийти на зв'язок, адже щодня його підрозділ знаходиться під обстрілами. До війни Женя був рієлтором у Харкові. З перших днів повномасштабного вторгнення волонтерив і допомагав харків’янам. Але згодом вирішив вступити до лав ЗСУ і захищати рідне місто від ворогів.

Євген / Пресслужба каналу 1+1

До свого дня народження, 16 червня, телеведуча запустила благодійний розіграш трьох особливих наборів відомих марок про напрямок російського корабля. Серед усіх, хто зробив внески (300 гривень) у банку Соломії, розіграють ексклюзивну прем’єрну папку другої марки “Руській воєнний корабль…Всьо!” з автографом Президента Володимира Зеленського та підписом керівника Укрпошти Ігоря Смілянського; набор з першої та другої марок, де перша дефіцитна марка “Руській воєнний корабль іді…” підписана морпіхом Романом Грибовим. І ще повний комплект марки 2-ї серії, конверти, футболка. Також будуть заохочувальні подарунки. Усі кошти за цей розіграш Соломія спрямує на допомогу ЗСУ. Для употужнення наших захисників на передовій. Переходьте за посиланням: https://www.facebook.com/1plus1.Vitvitska/posts/588577785961040.

Просто зараз ми показуємо всьому світу, як боронимо нашу землю, наші права та свободи! І ми обов’язково переможемо. Саме зараз час підтримати ЗСУ, наших мужніх захисників. Усі гроші, переказані Вами, бережуть життя наших бійців та наближають перемогу! А ще дають вам можливість виграти круті марки, – привітала Соломія з Днем Конституції та закликала долучатись до благодійності.

Соломія Вітвіцька і президент України Володимир Зеленський / Пресслужба каналу 1+1

У розмові з Соломією, Женя розповів які найбільші потреби є зараз у його підрозділу - це дрони та акумулятори до них.

Нам насамперед необхідні очі. Тому, що ми перебуваємо у розвідці. І нам потрібні дрони, зокрема Mavic 3, а також батарейки для них. Це дуже важлива річ. По-перше, вони нам зберігають життя, по-друге, завдяки дронам ми знаходимо ворожу техніку і винищуємо її потім. Оскільки перебуваємо в польових умовах, нам також не вистачає портативних станцій, – каже військовий.

Захисник Харківщини, який прямо зараз на передовій, розповів Соломії Вітвіцькій про найбільші потреби / Пресслужба каналу 1+1

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Також Євген розказав як потрапив до лав ЗСУ і про те, як спілкувався з мешканцями деокупованих міст, селищ Харківщини. Про їхні емоції, переживання: "Ми спілкувалися з місцевим населенням, котре було в окупації. Боляче було дивитись на все це, слухати те, що вони розповідали. Я знаю деяких жінок, у яких забрали синів, і з ними немає досі зв'язку. Просто прийшли окупанти й забрали хлопців…”

Наприкінці ефіру Соломія звернулась до Жені та підписників:

Женю, бережи себе. Сподіваюся, що зможемо допомогти твоєму підрозділу, зібрати гроші, щоб закупити вам акумулятори, дрони. Дякую за Службу! Люди, долучайтесь і допомагайте тим, хто боронить нас! Разом завжди можна зробити більше!

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