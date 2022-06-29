Захисник Харківщини, який прямо зараз на передовій, розповів Соломії Вітвіцькій про найбільші потреби
Соломія Вітвіцька поспілкувалась онлайн з одним із захисників Харківщини, котрий прямо зараз на передовій. Він розповів про потреби ЗСУ для перемоги України.
До свого дня народження, 16 червня, телеведуча запустила благодійний розіграш трьох особливих наборів відомих марок про напрямок російського корабля. Серед усіх, хто зробив внески (300 гривень) у банку Соломії, розіграють ексклюзивну прем’єрну папку другої марки “Руській воєнний корабль…Всьо!” з автографом Президента Володимира Зеленського та підписом керівника Укрпошти Ігоря Смілянського; набор з першої та другої марок, де перша дефіцитна марка “Руській воєнний корабль іді…” підписана морпіхом Романом Грибовим. І ще повний комплект марки 2-ї серії, конверти, футболка. Також будуть заохочувальні подарунки. Усі кошти за цей розіграш Соломія спрямує на допомогу ЗСУ. Для употужнення наших захисників на передовій. Переходьте за посиланням: https://www.facebook.com/1plus1.Vitvitska/posts/588577785961040.
Просто зараз ми показуємо всьому світу, як боронимо нашу землю, наші права та свободи! І ми обов’язково переможемо. Саме зараз час підтримати ЗСУ, наших мужніх захисників. Усі гроші, переказані Вами, бережуть життя наших бійців та наближають перемогу! А ще дають вам можливість виграти круті марки, – привітала Соломія з Днем Конституції та закликала долучатись до благодійності.
У розмові з Соломією, Женя розповів які найбільші потреби є зараз у його підрозділу - це дрони та акумулятори до них.
Нам насамперед необхідні очі. Тому, що ми перебуваємо у розвідці. І нам потрібні дрони, зокрема Mavic 3, а також батарейки для них. Це дуже важлива річ. По-перше, вони нам зберігають життя, по-друге, завдяки дронам ми знаходимо ворожу техніку і винищуємо її потім. Оскільки перебуваємо в польових умовах, нам також не вистачає портативних станцій, – каже військовий.
Наприкінці ефіру Соломія звернулась до Жені та підписників:
Женю, бережи себе. Сподіваюся, що зможемо допомогти твоєму підрозділу, зібрати гроші, щоб закупити вам акумулятори, дрони. Дякую за Службу! Люди, долучайтесь і допомагайте тим, хто боронить нас! Разом завжди можна зробити більше!
Нагадаємо,