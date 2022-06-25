Юлія Зорій пояснила, чому важливо піклуватись про зовнішність під час війни

Эксклюзив 25 июня 2022 11:46 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Юлія Зорій пояснила, чому важливо піклуватись про зовнішність під час війни
Телеведуча Юлія Зорій
Пресслужба

Телеведуча Юлія Зорій розповіла, як змінилось її ставлення до краси.

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24 лютого поділило життя на «до» та «після». Повномасштабна війна принесла шок і біль. Вторгнення змінило кожного українця, відбулася тотальна переоцінка цінностей і звичного способу життя. Не стала винятком і Юлія Зорій. Будучи ведучою «Ранку у Великому Місті» на ICTV, вона приділяла велику увагу beauty-процедурам. Адже ранні пробудження впливали на зовнішній вигляд. Та повномасштабна війна все змінила.

В евакуацію я взяла один крем, яким користувалася. За ці місяці зрозуміла, що він може замінити і денний, і нічний догляд, і навіть слугувати кремом під очі, – каже вона. – Зараз не йдеться про супердогляд. Єдине, що через кілька місяців війни я підключила вітаміни. Бо на нервах почало дуже випадати волосся. Розуміла: якщо не допоможу зсередини, стану лисою.

Телеведуча Юлія Зорій / Пресслужба

До повномасштабного вторгнення Юлії мало не щодня наносили професійний грим, після ж вона відмовилася від мейкапу.

Лише на третій місяць війни я нафарбувала вії і навіть нанесла рум’яна. Пам’ятаю, що захотілося ще підкрутити волосся. Хоча до війни в повсякденному житті цього не робила. Вистачало накруток і зачісок на ефірах, – згадує ведуча. – Підфарбувалася, накрутилася… і мені стало так соромно! Це при тому, що як практикуючий психолог можу собі пояснити ці відчуття. Я працюю з дівчатами, які теж не дозволяють собі чимось користуватися, бути гарними, бо війна, і це не на часі. Мені хотілося змити косметику, випрямити волосся. Та зрозуміла, що це неправильно, ми повинні про себе дбати і прикрашатися, робити повсякденні звичні речі. Це дуже важливо. Але тоді відчуття було гнітюче.

Телеведуча Юлія Зорій / Пресслужба

Закинула зірка і спорт.

Два місяці не хотілося рухатися. А хотілося просто завмерти, заморозитися й пережити цей період. Наче знаходилася в коконі «розбудіть мене, коли все скінчиться», – зізнається Юлія. – Я проживала кожний день, практично не рухаючись. Спорту не було, і, відверто, зараз його теж немає. Намагаюся робити вправи, повернутися до медитацій. Виходить не дуже добре. Але зараз такий період. Коли захочеться відновити спортивні навантаження, я це зроблю.

Нагадаємо,

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